法國憲委會批准新版健康通行證但拿掉兩條

法國憲法委員會昨天批准“擴大健康通行證範圍”法律的主要部分。該法今天8月6日在《官方公報》上公布，將於下周一8月9日開始實施。

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法國政府提出的新版健康通行證法（即全部接種冠狀病毒疫苗、Covid-19測試陰性或康復證明），已在國會兩院獲得通過，該法將之前已實施的“健康通行證”的範圍擴展到更多公共場所，並規定醫務人員和老年人照顧者都有義務接種抗冠狀病毒疫苗，否則將將被停薪留職。

新版健康通行證8月9日周一開始實施後，咖啡館、餐館、飛機、火車、長途客車、展覽會、研討會和貿易展都需出示健康通行證明。

法國憲法委員會的法官也確認了在養老機構（Ehpad）和醫院實施該法。即，要求這些領域的工作人員必須有健康證。

刪掉兩條

不過，憲法委員會從該法中刪除了“對感染者強制隔離”和“對沒有健康證的臨時工提前終止合同”的規定。

反對派和許多衛生保健工會、及負責監管健康通行證實施的專業人士等，對該法獲得通過很憤怒。周四有數百人在法國憲法委員會總部附近高呼 "自由，自由"和"馬克龍，我們不要你的通行證"等口號，並有人呼籲在周六繼續舉行示威遊行。

法國憲法委員會的決定是在新一波疫情中作出的。法國的冠狀病毒肺炎住院人數繼續上升，周四8月5日，計有1420名病人處於危急狀態。