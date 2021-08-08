法國勇奪男排金牌 手球男女雙雙奪冠

在8月7日於日本的有明競技場舉行的男子排球決賽中，法國隊出人意外獲得金牌，法國奧運會男子排球最好成績僅是1988年漢城奧運會進入8強，法國的奪金讓世界驚愕。

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在進入金牌爭奪戰之前，法國隊在五場預賽中只贏了兩場，但在淘汰賽中戰勝了波蘭和阿根廷，進入了決賽，而俄羅斯奧委會隊（ROC）勢頭很猛，在東京奧運會上唯一的敗績是在預賽中3-1輸給了法國。

在8月7日，進入決賽的法國隊和俄羅斯奧委會隊一決雌雄，法國隊首先以25-23贏得了第一局，又以25-17的8分之分差拿下了第二局，第三局雙方比分此起彼伏，交替上升，最後俄羅斯奧委會隊以25-21扳回了一局，將大比分改寫為1-2，第四局中，俄羅斯奧委會隊再次以25-21獲勝，將比賽拖入決勝局。

俄羅斯奧委會隊在開局以3-0的領先，但法國隊最終反超，以15-12拿下決勝局，摘取金牌。

在8月7日男子手球決賽中，法國隊與丹麥隊展開猛烈攻防，法國隊在上半場建立了4分的優勢，並在中場休息後不久將優勢擴大到6分，但丹麥隊奮起反擊，從落後6分的劣勢將比分追至只差一分。

比賽在最後階段，丹麥隊在比賽還剩不到一分鐘的時候迫使對手翻盤，但丹麥隊在進攻中失誤，令法國隊打進了最後一球，贏得了勝利。

最後法國隊以25-23獲勝，並因此拿下了在奧運會男子手球項目中的第三枚金牌。

而在8月8日舉行的女子手球決賽中，法國以30-25擊敗俄羅斯奧委會隊，奪得金牌。 這是繼1976年的前蘇聯和1984年的前南斯拉夫之後，第三次創男女同獲此項目金牌的奇蹟。 俄羅斯奧委會隊上次以國家名義參賽，獲得金牌，這次敗於法國，失去了兩連霸的機會。

挪威在爭奪銅牌的比賽中以36-19擊敗瑞典，連續兩屆奧運會獲得銅牌。

在8月7日舉行女子籃球銅牌賽中，經過激烈的比拼，法國女籃以91-76的比分擊敗塞爾維亞女藍獲得銅牌。

8日是東京奧運會的閉幕之日，到日本時間8日18時為止，法國已獲得金牌10枚，銀牌12枚，銅牌11枚，共33枚獎牌，排名第八。(法廣特約記者楚良一發自東京）