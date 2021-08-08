馬克龍日語祝賀東奧成功 巴黎市長：2024將是偉大的慶祝活動

2020年夏季奧運會閉幕式8月8日在東京國立競技場舉行。國際奧委會的五環旗幟經由小池百合子都知事和國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）後，交到了巴黎市市長安妮·伊達爾戈（Anne Hidalgo）手中，由此開啟對百年後法國再次舉辦奧運會的期待。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在推特上寫道，“祝賀日本人民成功舉辦奧林匹克運動會。處於前所未有的情況下，但大家共同度過了精彩的時光。我們正需要這些。2024年在巴黎再見吧!”

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東京奧運會閉幕式當晚，小池百合子與巴赫及伊達爾戈首先登台，然後女高音岡本知高獻唱《奧林匹克聖歌》。隨後，奧林匹克會旗由小池百合子交給巴赫，巴赫再交給伊達爾戈。從東京到巴黎，這是歷史上第一次在下一屆夏季奧運會舉辦地直接進行現場直播。為慶祝這一時刻，巴黎奧組委和巴黎市政府在與埃菲爾鐵塔相望的特羅卡德羅廣場上舉行一系列慶祝活動，參加者也包括部分東京奧運會法國的參賽運動員。

東京閉幕式現場，巴黎八分鐘，是以一段視頻演奏法國國歌開始，表演樂隊在巴黎聖母院、盧浮宮、埃菲爾鐵塔等法國代表性建築前奏響《馬賽曲》，最後影像傳到了太空，停留在國際空間站的法國宇航員托馬斯·佩斯凱（Thomas Pesquet）用薩克斯奏完了《馬賽曲》的最後一段。當天早些時候，佩斯凱還通過推特發布了一段視頻，在日本宇航員星出彰彥的陪同下，他們在國際空間站內高舉印有巴黎-2024的旗幟，象徵著奧運會主辦權從東京到巴黎的交接。

而在地球播出的巴黎八分鐘內，跟隨小輪自行車運動員視角，全世界的觀眾“探索”着整個巴黎。之後，法國空軍下屬的 “法蘭西巡邏兵”特技隊飛過奧賽博物館、大皇宮、凱旋門和協和廣場，並最終“落”在萬神殿腳下。此時，埃菲爾鐵塔上懸掛着一面堪比足球場大小的巨大巴黎奧運會的旗幟。隨着法國馬克龍用法語說出：更快、更高、更強、更團結的奧林匹克格言後。在艾菲爾塔鐵塔下的特羅卡德羅公園，巴黎奧運會和殘奧會組委會主席埃斯特蓋（Tony Estanguet）向全世界發出邀請，2024，相約巴黎！

值得一提的是，當天原本應該在埃菲爾鐵塔上升起一面奧林匹克會旗的計畫事實上並未能如願進行。由於巴黎周日的天氣並非理想，出於安全考慮活動組織者臨時取消了這一安排。在埃菲爾鐵塔上升起一面巨幅旗幟的安排在幾周前就已經宣布了，特別是在6月初還為此進行了實地測試。不過，“法蘭西巡邏兵”特技隊還是圍繞着埃菲爾鐵塔進行了特技表演，並從機尾噴出紅白藍象徵著法國國旗的煙霧彌補了這一美中不足。

伊達爾戈周日在接收奧林匹克會旗前在受訪時說，“這將是一個非常具有力量的時刻，我已經考慮了很久，因為這是我們交接棒的象徵性時刻。交接棒就是旗幟。”她說，“這意味着未來三年將真正以奧運會的準備工作為標誌。這將是一個特殊的事件。法國巴黎將歡迎整個世界”。”伊達爾戈希望新冠疫情給世界帶來的影響屆時會已經結束，並稱“通常情況下，我們將能夠進行慶祝和分享。派對將在整個城市舉行。這將是一場偉大的慶祝活動。”