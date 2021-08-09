法國健康通行證反對聲中繼續“擴權”

法國今起擴大健康通行證應用範圍。

法國人今天起須出示健康通行證才能從事日常活動，例如上咖啡館喝咖啡或搭城際火車旅行。法國政府自今年6月9日推出健康通行證，並逐步擴大適用範圍，新納入咖啡館、餐廳和城際旅行。不過，許多民眾反對這項措施，連續4個周末抗議，本月7日全國約有25萬人上街示威，評論說暑假當頭如此多民眾遊行抗議屬於罕見。

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據法新社今天報道說，法國健康通行證擴大實施涵蓋餐廳火車，並至少用到11月。法國政府自今年6月9日推出健康通行證，並逐步擴大適用範圍，新納入咖啡館、餐廳和城際旅行。不過，許多民眾反對這項措施，連續4個周末抗議，本月7日全國約有25萬人上街。

法國人今天起須出示健康通行證才能從事日常活動，例如上咖啡館喝咖啡或搭城際火車旅行。法國總統馬克龍為遏止新冠疫情並拉高疫苗接種率，力推這項措施。馬克龍對這些示威活動深感不滿，他希望健康通行證能促使民眾接種新冠疫苗，止住法國的第4波疫情。

意大利和德國也有類似措施。

法國的健康通行證采QR code（快速反應二維碼）形式，完整接種疫苗者、近期采檢結果呈陰性或染疫康復者皆可取得，消費者和商家有一周緩衝期來適應新規定。

法國衛生部長維蘭（Olivier Veran）接受「巴黎人日報」（Le Parisien）採訪時說：「健康通行證和接種疫苗應有助於避免實施新一波宵禁和封城。」

維蘭也宣布了新規定的細節異動，特別是采檢結果的有效期限從48小時放寬到72小時，在醫療人員監督下進行的自我篩檢結果也獲采認。維蘭強調，政策既出就不會撤回，至少會實施到11 月；他還感嘆，「反疫苗、反科學和反政府」群眾獲得的關注比乖乖保持社交距離並接種疫苗的人還多。他說：「我很願意傾聽群眾的憂慮，盡我所能去安撫民心，但適可而止的時刻到了。」

法國目前住院人數仍遠低於先前疫情的高峰，但近期呈增加趨勢，本月7日的加護病房染疫患者有1510人，明顯比一周前的1099人多。法國已逾55%人口完整接種兩劑疫苗，馬克宏希望健康通行證能促使更多人接種。幕僚指出，自政府規畫健康通行證以來，多了近700萬人預約接種第一劑疫苗。

但反對者認為，新規定侵犯了人民自由。根據內政部數據，全國約23萬7000人於7日上街示威，比前一個周末的20萬4000人多。在法國，暑休期間出現如此規模的抗議活動，非常罕見。

不過，近期民調顯示，絕大多數法國人支持健康通行證，也贊成實施範圍擴及咖啡館和餐廳。法國憲法委員會（Constitutional Council）也已於本月5日批准擴大實施。

此前，進入電影院、戲院、博物館等文化場所已須出示健康通行證，但搭乘地鐵和郊區大眾運輸系統還不必出示。

法新社說，馬克龍將於明年競選連任，他近日頻頻透過年輕人愛用的抖音社群媒體呼籲大眾去打疫苗。他說：「這攸關良好公民的職責…如果我們（把病毒）傳染給朋友、鄰居或祖父母，自由就不值一提。負起責任才能自由。」