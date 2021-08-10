梅西： 兩年合同已簽 球衣30號

看到足球巨星梅西（Lionel Messi）和昔日隊友內馬爾（Neymar）再次同場踢球，可能是全球許多球迷的夢想，而對梅西新東家法甲聖日耳曼（PSG）而言，要讓兩人重聚，錢不是問題。10日，梅西和聖日耳曼簽了兩年可延長一年的合同。他抵達巴黎的第一天，出現在王子公園球場，第一次穿上了巴黎聖日爾曼的球衣。他的號碼也隨之揭曉—30號！

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梅西8月10日由馬德里抵達巴黎北方的布爾熱機場（Le Bourget）。機場有數百球迷歡迎他。妻子和他三個孩子也同機抵達巴黎。

或許不是所有球迷都感到欣喜，很多人或許不想看到梅西離開西甲巴塞羅那（FC Barcelona），也有人想看到梅西加入能讓他轉型的球隊，就像馬拉多納（Diego Maradona）當年轉投意大利足球俱樂部那不勒斯（Napoli）。代表巴薩一線隊出場以來，梅西狀態極佳，在779場比賽中，合計打入了667球。雖他已34歲，但仍是世界上最好的球員。

不過，現代的足球掌控在少數精英手裡，背後有巨富的財團支持，例如擁有法甲聖日耳曼、富可敵國的卡塔爾體育投資集團（Qatar Sports Investments, QSI），以及英超曼切斯特（Manchester City）的阿布紮比（Abu Dhabi）富豪老闆。

而對巴薩而言，梅西的離開又是一次痛苦打擊。巴薩在2017年無力阻止內馬爾以2.2億歐元（約2.64億美元）創世界紀錄的天價簽約金投入聖日耳曼的懷抱，現在再次以同樣方式失去梅西。

聖日耳曼並非對這場疫情帶來的金融困境免疫，只不過對於經濟低迷的現況適應較為良好。

受疫情影響，聖日耳曼在2019/20年度的稅前損失達到1億2490萬歐元，而上季的數據很可能更糟，據傳損失約在2.3億歐元。所有比賽都在閉門下舉行，導致球隊損失門票收入。

不過，聖日耳曼卻在球員轉會市場上大灑銀子，花了6000萬歐元從意大利甲國際米蘭（Inter Milan）簽下哈基米（Achraf Hakimi），還簽下合約到期的拉莫斯（Sergio Ramos）、維納爾杜姆（Georginio Wijnaldum）和門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）。

聖日耳曼可以那麼大方，是因為卡塔爾老闆承擔了損失，也因為至少到目前為止，法國球隊沒有被阻止讓薪資占收入的比例達到幾近100%。

他們也受益於歐洲足球總會（UEFA）為了彌補球隊因疫情損失而放寬的財政年度計算法，代表2020與2021 年的資產將可以合並計算。