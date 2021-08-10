2021年8月10日星期二，足球巨星梅西抵達巴黎郊外的勒布爾熱機場。但梅西的飛機從周日開始就預熱，就預告會在周二下午抵達巴黎。這位足球明星現在有望在簽訂合同前接受新冠肺炎病毒疫情體檢，這一點得到了他的父親和經紀人豪爾赫-梅西的證實。預計將於周三在王子公園舉行新聞發布會。在PSG的更衣室里，阿根廷人將與他的朋友安赫爾-迪馬利亞和巴西球星內馬爾一起，他在巴薩時就曾與他們一起踢球。不過，圈內人說，巴黎聖日耳曼財大氣粗買下天下大球星，場上怎麼布陣未來有沒有問題呀？！消息沒有提及梅西轉會身價細節。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道，全世界的目光都集中在法國首都。那裡是埃菲爾鐵塔。但是現在他們會來看看鐵娘子和梅西! 卡塔爾體育投資公司的財力和歐足聯財務公平競爭規則的放寬，使這筆交易成為可能。據法國隊報《L'Équipe》報道，這位阿根廷球星預計將在法國首都俱樂部簽約兩年，外加一個選項。

梅西於今天下午3點29分降落在布爾歇，那裡有黑色的專門轎車在等着將他帶到PSG總部，以敲定他的合同。在全世界的鏡頭前，這位阿根廷人花了一些時間向專程趕來的公眾致意。有些人已經等了三天，希望能在難以置信的擁擠中瞥見這位前巴塞羅那球星，他現在是巴黎人了。

據在阿根廷球星正式轉會巴黎聖日耳曼之前，OM教練、2017至2018年間的前阿根廷教練豪爾赫-桑保利說，"他將成為我們聯盟中世界上最好的球員，這將對L1有很大的好處，真的。世界上所有的目光都將集中在冠軍賽上。如果梅西來了，我們希望他能快樂，享受這個不同的冠軍。對我們來說，這將是一加持外的動力。近年來，法國足球有了很大的發展。"

直到一周前，足球世界中絕對沒有人想象過這樣的場景。尤其是在巴薩確信他們已經與他們的明星達成了協議。前巴薩和PSG球員盧多維克-朱利（Ludovic Giuly）見證了阿根廷人的早期足球生涯，他熱情地告訴《巴黎人報》："當梅西這樣的天賜之物落入你的懷抱時，你會張開雙臂說謝謝。”

該報道說，34歲的梅西在經歷了900多場比賽和17個賽季的職業比賽後，來到了巴黎，來到了法國聯賽，這將作為巴黎球迷在沉悶的夏天裡的一段迷人的插曲載入足球歷史。

在巴黎，梅西將與巴西人內馬爾重逢，他在2013年至2017年期間與內馬爾在巴塞羅那共度四年時光。兩人已經建立了深厚的感情，即使當這位前桑托斯球員來到加泰羅尼亞首都時，阿根廷人將內馬爾視為年輕的對手，宣布他是未來的足球天才，甚至是貝利當之無愧的繼承人。內馬爾在Instagram上發布了一個毫不含糊的信息，標題是："再次相聚"。

被認為是歷史上最好的足球運動員之一的梅西--為阿爾比斯特隊出戰151次並打進76球--還將與另一位親密的朋友安赫爾-迪馬利亞擦肩而過，後者也來自阿根廷的羅薩里奧俱樂部隊。

兩人在國家隊中有着悠久的合作歷史，他們在國家隊中已經合作了14年。這兩個同胞一起經歷了許多時刻，在悲傷和微笑之間，例如2014年巴西世界盃決賽的失敗，以及2015年和2016年美洲杯的失敗。對他們來說，美好的時刻仍然是2008年北京奧運會的金牌，以及2021年巴西美洲杯的最後勝利。這些美好回憶足夠擦乾他離開巴塞羅那的淚水。

據梅西在離開巴薩時說，"我經歷了許多困難的時刻，遭受了許多失敗。但後來總是有其他比賽要打，要報仇。現在另一個故事的開始，"今天，似乎只有巴黎能夠滿足他的所有期望。

去年夏天，當梅西對巴薩感到沮喪時，PSG已經進行了接洽，而這位前鋒的合同還剩下一年。巴黎聖日耳曼在卡塔爾投資者到來後一直在追逐冠軍聯賽的勝利，他們正在購買世界上最受關注的球員之一。梅西是歐洲冠軍聯賽歷史上第二高的射手，他已經隨巴薩贏得了四個杯賽。上一次是在2015年對陣尤文圖斯。

球評熱烈之餘也有疑問，巴黎聖日耳曼群星相聚，優秀選手幾乎都是鋒位進攻手，怎麼布陣，怎麼協調，天上掉下個梅西，要怎麼安放他呢？