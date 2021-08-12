法國內政部長 :法國從7月初起就已經停止遣返阿富汗難民

在德國與荷蘭宣布暫停遣返阿富汗非法移民後的次日,法國內政部長在8月12日向媒體證實：法國政府從7月初起就停止了對阿富汗非法移民的遣返。

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阿富汗塔利班已經拿下該國34個地區大城中的第十個加茲尼，距離首都喀布爾僅150公里。加茲尼位於喀布爾到坎達哈主要高速公路沿線，實際上扮演著首都和南部塔利班要塞之間的門戶。

法國內政部長說：由於阿富汗戰亂, 今年7月11日,阿富汗政府要求歐洲國家在3個月中停止遣返難民。這之後,瑞典和芬蘭決定暫停遣返, 而德國,荷蘭,與奧地利,比利時,希臘一起要求歐盟同意他們繼續遣返.。認為一旦停止遣返將發出錯誤的訊號，激勵更多阿富汗人前往歐盟。不過，隨阿富汗情勢快速惡化，6歐盟成員國立場開始不一致。德國和荷蘭周三改口暫時不遣返；比利時今天則表示無意停止遣返。

據法國媒體報道 :2020年申請在法國避難的阿富汗人達到8886人而占第一位. 在歐盟內申請避難的阿富汗人達到44000人, 占所有申請人的百分之十點六。據歐盟統計機關Eurostat的數字, 從今年初起被歐盟遣返的阿富汗非法移民人數為1200人,其中1000人是自願的,200人是被強迫遣返的。

歐盟國家中,希臘支持遣返的立場最堅定，移民部長瑪他拉奇（Notis Mitarachi）近日表示，希臘密切關注阿富汗的不穩定情勢，呼籲歐盟必須積極預防後續可能的問題。瑪他拉奇認為，歐盟還沒有準備好，若更多阿富汗人前來歐洲，更沒有能力再應對類似2015的難民危機。

希臘處於難民危機前線，2015年時，包括敘利亞、阿富汗和伊拉克大量民眾穿越地中海抵達希臘，對歐洲社會經濟都有很大影響。