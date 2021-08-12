面對疫情 馬克龍辯護稱法國防疫措施民主而必須

法國民眾反對疫情威脅下衛生措施輿情不減，反對獨裁批評限制自由聲音不絕於耳。法國總統馬克龍為衛生危機的 "民主 "管理辯護。馬克龍在布雷岡松堡主持了一個國防委員會會議，期間他在鏡頭前發表講話，重新動員那些不願意接受疫苗接種的公民。

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據本台報道稱，馬克龍為衛生危機的 "民主 "管理辯護。馬克龍周三在布雷岡松堡通過視頻會議主持了一個衛生防衛委員會會議。面對法國海外領地和法國本土局勢的惡化，馬克龍為延長健康通行證提供理由，並再次呼籲法國人接種疫苗。

馬克龍中斷了他的夏季度假休息，發起了一項新的疫苗接種呼籲："我們的目標是為所有可以接種疫苗的法國人接種疫苗。要在8月底前至少保持5000萬次首次注射的目標"。

在學年開始時，法國將針對學校和高危人群中的年輕人開展疫苗接種活動，為他們提供第三針疫苗。而且，從10月中旬開始，非處方檢查將不再是免費的。

據馬克龍說，接種疫苗是一種 "防止複發的全風險保險"，他正在為法國人準備一個複雜的健康季節："健康危機並沒有在我們後面。我們將帶着這種病毒再過幾個月。”

在此之前，馬提尼克和瓜德羅普將被禁封，波利尼西亞將處於緊急狀態。所有來自高危國家的旅行者都必須接受抗原性測試。按照馬克龍的說法，將適應疫情而恢復防疫措施，如延長被批評的健康證...馬克龍說，"在我們的歷史上，從未以如此民主的方式對抗過如此巨大的危機：我們公開了我們所掌握的所有數據，並以此作為我們決策的依據。我們做出了決定，這也是民眾對總統和政府的期望。”

該報道稱，在夏季時段，總統正在顯示他的堅定性。

第四次非常嚴格的疫情防範封鎖已經在馬提尼克島開始。隨之而來的是海灘、餐館、非必需品商店的關閉，晚上7點至凌晨5點實行宵禁，以及方圓一公里範圍內的行動限制。酒店和度假中心都關閉。因此，法國航空公司已將其最大的飛機包租給馬提尼克島，數百名遊客提前離開該島。