即便不滿，法國市長是否有權拒絕接收阿富汗難民？

法國總統馬克龍8月19日在推特上發表的一張照片，照片上一名法國士兵抱着阿富汗兒童，在飛機上。馬克龍在圖片上方寫道：“這是我們的榮幸，歡迎”。

8月19日星期四，法國組織的第3架撤僑飛機，載着法國和阿富汗人，於晚上抵達巴黎附近的魯瓦西-查爾斯-戴高樂機場。

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法國政府在一份聲明中表示，這架飛機載有200多人，其中大多數是阿富汗公民。這是自塔利班周日於喀布爾奪取政權以來，抵達法國的第三大批阿富汗人。與其他歐洲國家一樣，法國正在積極撤離本國國民和與法國合作過，受到威脅的阿富汗人。法國外交部消息顯示，截至目前已經有500人得以離開。

星期四晚間，法國總統馬克龍在他的推特賬號上發布了一張照片，照片上是一名法國士兵，在飛機上，懷裡抱着的是一個阿富汗兒童。馬克龍在照片上部寫道：這是法國的榮幸，歡迎。

新一批阿富汗人抵達法國，引發了新一輪安置問題的爭議。當天晚上，雷恩市市長，左派社會黨人阿沛雷在推特上宣布，“雷恩將繼續秉持着團結的精神，準備好迎接逃離阿富汗的男男女女，保護他們的生命”。她繼續寫道：“阿富汗的局勢要求我們承擔起團結的責任，我們將繼續在能力允許的範圍內，歡迎他們，採取行動。雷恩市將以謙遜和負責任的態度去做，對得起向我們請求的庇護的人們，而不是忽視野蠻的行徑，我們沒有權力讓阿富汗人屈服於命運”。

和雷恩市一道，格勒諾布爾市，斯特拉斯堡市，聖埃蒂安市等多地市長紛紛宣布準備迎接阿富汗難民，里爾市已經接收了5個阿富汗家庭。然而尼斯市市長則明確表示，他不贊成尼斯做出此類歡迎的舉動，並提到了近幾年尼斯出現的多次恐怖襲擊。

根據電視台LCI的分析報道，雖然市長們紛紛表態，但配合法國進行阿富汗人安置工作的主要機構之一, 法國避難協會方表示，市政府在接收難民問題上的決定權並不大，真正的決策方，仍然主要是國家中央政府各部，具體實施單位則是各級省政府。其他例如發放簽證，為避難者提供居所等事宜上，則是受到法國內政部的管轄。而各個市政府，則處於這一決策鏈條的最下端。根據內政部的信息，市政府可以做的，包括幫助移民兒童申請學校，申請社會住房，申請援助金，促進難民與當地居民之間的溝通對話，互相理解。無論如何，市政府無權驅趕已經獲得法國國家居住許可的難民，且若中央政府希望在尼斯市建立一所難民收容站，市政府將不得不執行。然而，在實際操作當中，中央政府，省政府通常會首選與市政府進行溝通。