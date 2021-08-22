投身二戰的美國明星：法國宣布第一位黑人女性遷葬先賢祠

美聯社8月22日星期天報道稱，美國出生的歌手和舞蹈家約瑟芬-貝克的遺體，將遷葬於巴黎的先賢祠，她將是第一位獲此榮譽的黑人女性。

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巴黎人報當天報道，稱法國總統馬克龍決定於11月30日為此舉行一場儀式，總統府證實了該報的報道。先賢祠當中，有哲學家伏爾泰，作家維克多-雨果，和其他法國知名人士。先賢祠當中的女性，有猶太人大屠殺倖存者韋依，她法國最受尊敬的政治家之一，於2018年葬入先賢祠；在第二次世界大戰期間，與法國抵抗軍一同作戰的兩名女子也葬入了先賢祠；還有就是諾貝爾化學獎得主，瑪麗-居里，也在其中。約瑟芬-貝克將成為第6位進入先賢祠的女性，她也是第一位獲此榮譽的藝人。

約瑟芬-貝克出生於美國密蘇里州的聖路易斯，在20世紀30年代成為巨星，特別是在法國，她在1925遷居法國，當時的她正在尋求逃離美國的種族主義和種族隔離。在巴黎，貝克很快就以她的"香蕉裙"舞蹈而聞名，並在香榭麗舍大街劇院等地引起了轟動。1937年與實業家讓-萊恩結婚後，她拿到了法國護照。第二次世界大戰期間，她加入了法國抵抗運動，收集了她在派對上遇到的德國官員的信息，並利用自己的明星身份，將隱藏在內衣中的信息帶到英國和其他國家。作為一名民權活動家，貝克參加了1963在華盛頓的就業與自由遊行，站在馬丁-路德-金身邊，見證了他的"我有一個夢想"的演講。1975去世後，貝克穿着法國軍裝，帶着她在戰爭期間作為法國抵抗運動成員所獲得的獎章，埋葬在摩納哥。