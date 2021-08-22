勒芒24小時“耐”拉力賽：豐田又奪冠

日本車豐田今天拿下法國勒芒24小時汽車拉力賽冠軍。這是豐田車自2018年以來，第4次奪冠。但奪冠的豐田7號車，曾在2017年、2019年和2020年都不走運，與冠軍失之交臂。

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據法新社今天報道，豐田奪冠車N.7，最終在22日周日的勒芒24小時耐力賽中沒有遇到麻煩與多少激烈挑戰而拿下了冠軍。對於日本品牌車來說，這是第四次在勒芒經典賽事中獲勝，也是自2018年以來連續第四次獲勝。

奪得亞軍的N.8豐田賽車由瑞士車手塞巴斯蒂安-布埃米（Sébastien Buemi）、日本車手中島一樹（Kazuki Nakajima）和新西蘭車手布倫登-哈特利（Brendon Hartley）的拉力駕駛。第3名由比賽中唯一的阿爾卑山地車，N.36賽車獲得，由法國人尼古拉斯-拉皮埃爾（Nicolas Lapierre）、馬修-瓦西維爾（Matthieu Vaxiviere）和巴西人安德烈-內格羅（André Negrao）輪流駕駛。

這是第89屆的比賽。今年比賽在8月底而不是通常的6月中旬舉行，原因多是為了等待疫情禁令鬆綁，可以有5萬名觀眾入場觀戰。而這個數字只是通常比賽觀眾人數的20%，去年此一比賽甚至因疫情而被取消。

今年比賽於8月21日周六16:13開賽，今天同一時間結束。豐田7號車從賽地桿位發車，在潮濕的賽道上，從一開始就控制了比賽。無論是雨天，還是最初幾個小時的慢速穿行，還是晚上的偏航，以及周日早上的加油問題，似乎都沒有讓豐田N.36賽車陷入危險。

豐田三次冠軍得主N.8賽車在第一個彎道被憋，而後無力趕過比第二名更好的位置。

值得一提的是，編號N.84賽車的兩名車手高位截癱，即來自日本的青木琢磨和來自比利時的Nigel Bailly，他們獲得了第32名。

世界耐力車錦標賽（WEC）將以在巴林舉行的兩場比賽結束其2021賽季，即10月30日的六小時比賽和11月6日的八小時比賽。下一屆勒芒24小時耐力賽將恢復到2022年6月11日至12日這一慣常日期。