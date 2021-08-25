UTMB環勃朗峰超級越野賽TDS組：捷克跑者夜間遇難，挪威選手奪冠

8月24日星期二15點出發，從意大利奧斯塔的庫馬約爾至法國薩瓦省的環勃朗峰超級越野賽之“薩瓦公爵足跡尋蹤”（sur les Traces des Ducs de Savoie）組別（TDS®）出現嚴重事故，一名來自捷克的年輕男性跑者途中墜落數十米，搶救無效身亡。環勃朗峰超級越野跑共分6大組，本周五的UTMB®組將如期舉行。

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8月25日星期三還勃朗峰超級越野賽主辦方消息，當天零點25分，組委會得到消息，一名參加“薩瓦公爵足跡尋蹤”組別（TDS®）的35歲男性跑者在小鎮聖莫里斯海拔超過2000米的“普拉格南過道”下行時，於賽段62.3公里處從陡峭小徑墜落數十米。薩瓦省法國國家高山武警隊指揮官帕特里斯-裡布進一步介紹稱，零點45分左右，高山武警隊乘坐直升機抵達事發現場，幫助已經在現場的越野跑急救小組，對跑者進行急救。與高山武警隊一同抵達的醫生試圖對他進行復蘇工作，但發現其已去世。目前，阿爾貝維爾檢察院對此事故已開啟起因詳細調查。組織方稱，事發地段此前多次進入賽程，有安全防護，也配備了救援隊，以備萬一。

事發後不久，鑒於救援時間需求，考慮到其他跑者的安全，組織方要求1200名抵達該區域的跑者掉頭迴轉，重新下行至小鎮聖莫里斯，後乘大巴車抵達霞慕尼。其餘293名已經跑過事發點的跑者則繼續比賽，抵達霞慕尼的終點站。挪威跑者Erik-Sebastian Krogvig領先兩名法國選手，當天早10點20分奪冠，稱抵達終點100米處才得知這一悲劇發生。他表示：“每一場戶外活動都有風險，我們總是祈禱此類事件不會發生，但很不幸，有時候它就是會發生，這令人悲傷”。

“薩瓦公爵足跡尋蹤”組別（TDS®）總賽程145公里，跑者們需要攻克9100米的海拔高低差，是該地本周最重要的兩場山地越野賽事之一，另外一場，即環勃朗峰越野跑（UTMB®）將如期舉行。組織方在公告中，稱因此事故感到極為悲痛，向遇難者致以哀思，向其親朋表示慰問。出於隱私保護，並未透露更多此位捷克遇難跑者的身份信息。