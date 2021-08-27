馬克龍出訪愛爾蘭 阿富汗議題如影隨形

儘管馬克龍在愛爾蘭訪問，仍然陷入阿富汗危機陰影之中。8月26日星期四，伊斯蘭國恐怖組織聲稱在喀布爾機場發動了致命的恐怖襲擊。法國總統遠在都柏林，阿富汗議題卻沒有遠去。馬克龍雖被反對派批評，但想再次顯示他是阿富汗議題掌舵人。

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據本台在都柏林的特約記者Valérie Gas今天報道稱，面對政治對手的攻擊批評，法國總統馬克龍試圖將這些攻擊視而不見。馬克龍說：“政界一部分人說我們很天真，有一部分人說我們沒有人性，所以我們必須正確得當。”

在馬克龍的回擊火力範圍內，既有左派，但也有右派，尤其是右派的總統候選人貝特朗。貝特朗不停地質疑他對阿富汗危機的管理。因此，在都柏林，馬克龍與愛爾蘭總理一起的時候，也要努力保持其高於政治鬥爭的姿態。

據馬克龍稱，一位總統在面對極端困難的情況下，不得不做出諸如關閉法國駐喀布爾大使館這樣的選擇。“鑒於安全原因，法國大使將暫時不駐留阿富汗。”

法國總統承諾將繼續盡一切可能，努力使處於危險中的阿富汗人脫險。應對人道主義緊急情況是埃馬克龍的首要目標，他還繼續聲稱需要為阿富汗危機的其他後果做準備。

據馬克龍說，我不希望法國遭受難民的壓力，我在這個問題上從來沒有使用過誇誇其談的詞彙。我們知道，會有遷移民問題，會有非法現象。

但馬克龍希望表明，無論付出什麼代價，他都不會偏離他在阿富汗的既定路線。