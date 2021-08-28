環勃朗峰越野賽UTMB組François D’Haene冠軍歸來 法國包攬前三

2021年環勃朗峰越野跑UTMB組（170公里，累計海拔爬升1萬米）冠軍在8月28日13點47分的霞慕尼產生：三屆冠軍François D’Haene以20小時45分59秒第四次奪冠。本屆UTMB組法國三色旗飄揚，前幾名衝線者當中，法國選手佔據大半壁江山，前三名更是法國跑者包攬（第二第三分別為Aurélien Dunand Pallaz和Mathieu Blanchard），這是該組歷史上的首次。

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35歲的François D’Haene出發時即是奪冠熱門，在夜間拔營時衝至前列。美國選手Jim Walmsley過庫爾馬約後退賽，此時François D’Haene奪冠幾成定局。

實時動態監測數據、終點站熱烈的氣氛和對François D’Haene的滾動介紹之下，圍滿廣場的幾萬（志願者方估測數據）觀眾提前為François D’Haene歡呼。2012年、2014、2017、2021年UTMB組冠軍入手，他自此成為該組奪冠次數最多的跑者。

François D’Haene今年早些時候在美國硬石越野賽奪冠，本次首位抵達UTMB終點後，他表示：“兩場比賽，都以很好的方式結束，我的自我挑戰目標已達成，這令我非常滿意。這是一場高強度的比賽，但這或許是天公最為作美的一次了…比賽過程當中我多次見到了我的孩子們，我的家人就在那裡支持我，這一切都令人難以置信”。