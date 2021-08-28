阿富汗撤人：法國也結束撤離行動

一些西方國家宣布已經結束在喀布爾的撤離行動，法國昨天晚上加入其中。一個法國代表團周四在多哈與塔利班官員會面。他們討論了喀布爾機場的情況，因為8月31日即將到來，美國將在這一天永遠撤出其軍隊。

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據本台報道引述法國外交部的說法，"最近幾天在喀布爾和多哈與塔利班進行了接觸，以促進正在進行的疏散行動。” 在這些接觸之後，塔利班發言人在推特上說，在商業航班和機場民用部分重新開放之後，每個擁有合法證件的阿富汗人都可以出國旅行。

周三在卡塔爾舉行的另一次接觸會議上塔利班已經向一名德國外交官做出了這樣的承諾。據塔利班發言人還指出，"全國各地已經恢復了和平，兒童已經回到學校，媒體也在運作。對塔利班來說，獲得部分國際社會的信任是至關重要的。”

據該報道，法國則保證，在滿足一些條件之前，巴黎不會承認塔利班政權。在宣布這次接觸之前，法國歐洲事務國務秘書克萊門-博納被問及時回答承認，外交、國際關係中有時需要在 "壞的選擇之間做出選擇，以儘可能地捍衛法國的利益和價值。”

美國拒絕自己或其盟友立即承認塔利班政權。據白宮發言人珍-普薩基（Jen Psaki）在一次新聞發布會上說："我想非常清楚，美國或我們的國際夥伴並不急於做出任何形式的承認。” 但該發言人稱，美國與塔利班保持經常性的聯繫。

在喀布爾機場發生至少有85人死亡，另有數十人受傷的自殺式爆炸事件後，成千上萬的阿富汗人仍在等待逃離阿富汗。據五角大樓稱，撤離行動已經在非常緊張的情況下進行，仍然受到新的"具體和可信的攻擊 "威脅。

在塔利班佔領喀布爾的兩個星期里，美國報告已有超過10萬人被撤離。雖然外國軍隊將於8月31日星期二離開阿富汗，但至少還有5,400人仍會抵達喀布爾機場。這個數字是一位美國將軍在五角大樓的新聞發布會上給出的。根據這位官員的說法，在最後一刻之前都可以乘坐軍用航班進行撤離。這個8月31日最後期限，促使許多國家在本周加速撤離其國民和受到塔利班政權威脅的阿富汗人。

在德國、荷蘭、加拿大和澳大利亞之後，其他國家也在周五宣布結束其撤離行動，包括意大利、西班牙、挪威和瑞士。預計倫敦也應當宣布結束撤離行動。

巴黎應在周五晚上關閉了空中走廊，但法國歐洲事務國務秘書克萊門特-博納說，撤離行動可能持續，但他對機場的安全狀況仍持謹慎態度。

昨天，第十三架航班於周五上午從阿布紮比抵達魯瓦西，機上有260人，大部分是阿富汗人。第十四個航班應在傍晚抵達，機上有近200名人。