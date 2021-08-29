喀布爾撤離行動結束 但後續仍需妥善進行

對冀望逃離塔利班新政權的阿富汗人的空運工作於周六昨天進入最後階段，距離8月31日美軍撤出阿富汗的最後期限僅有幾天。法國也結束撤離行動。但在那些無法在未來幾天內撤離的人中，有些是法國軍隊的前合作輔助人員或翻譯。面對時間的流逝和不可能通過機場離開阿富汗，他們正在考慮其他解決方案。包括秘密越過鄰國的邊界撤離。

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據本台報道稱，在喀布爾的哈米德-卡爾紮伊國際機場，許多國家已經完成了撤離行動。西班牙、澳大利亞、德國、加拿大和意大利（其最後一架飛機於周六已在羅馬降落）都已作宣告。以接待了近5000名阿富汗撤離民眾，意大利是接待最多阿富汗人的歐盟國家。

英國也在周六宣布其撤離行動已經結束，稱少數阿富汗平民仍可登上運送外交和軍事人員的最後一架飛機。倫敦說，它已經疏散了超過14,500人，但承認它未能讓所有人離開：約150名英國人和約1,000名阿富汗人仍未能跟上撤離行動。

據該報道，法國總統克龍在伊拉克出席一個地區峰會時說，法國實施的空運行動於8月27日星期五結束，已使2834人撤離。據馬克龍在一次新聞發布會上說，詳細而言，自8月17日以來，已有142名法國人、17名歐洲人和2600多名受威脅的阿富汗人從該國撤離。據馬克龍說，大約15個航班運輸撤離的法國與阿富汗民眾經抵阿拉伯聯合酋長國第一站，這些撤離行動方得以進行。

巴黎沒有披露仍滯留在阿富汗的名單及人數。但馬克龍證實，目前正在與塔利班進行討論，特別是為了允許在8月31日的最後期限之後繼續撤離，屆時最後一批美國士兵應離開阿富汗。

據該報道，法國因此寄希望於卡塔爾的幫助，卡塔爾據指與塔利班有良好關係，據馬克龍透露，"有可能安排空運業務或重新開放某些航空公司"，法國總統也透露利用巴格達峰會的機會，他與卡塔爾方面就這一問題進行了私人會晤。馬克龍繼續說，這將允許在與塔利班談判的框架內進行有針對性的撤離行動，並由他們來保證安全可行。

據該報道，在那些無法在未來幾天內撤離的人中，有些是法國軍隊的前合作人員或翻譯。面對時間的流逝和不可能通過喀布爾機場離開阿富汗，他們正在考慮其他解決方案，包括特別是要秘密越過鄰國的邊界。

據前阿富汗輔助人員協會主席阿德爾-阿卜杜勒-拉齊克（Adel Abdul Raziq）報告說，"他們完全感到失望和絕望。他們已經向法國大使館通報的所有地址發送了許多信息，但沒有人回答他們。我請求法國政府找到一個解決方案，以拯救在阿富汗的人和他們的家人的生命。”

據法國24台駐喀布爾特約記者西里爾-帕揚（Cyril Payen）告訴RFI，"事實上，你只要在城市裡走一圈，在每個街角都能看到他們的身影，他們的臉上實際上顯示絕望、不甘心。對某些人來說，還有憤怒。數以千計的阿富汗人被拋在後面，他們從8月29日星期天起就明白，他們不會成為這個已經進行了幾天的巨大空運撤離行動的一部分，他們被拋棄了，儘管對許多人來說，他們有文件使他們完全有資格受到美國、法國和整個西方的歡迎。”