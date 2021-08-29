巴黎市內從30日起汽車限速30公里/小時

從8月30日開始，巴黎市區內大小街道將把50公里/小時的限速調低至30公里/小時。除巴黎香榭麗舍大道、元帥大道（Boulevards des Maréchaux）等主要交通幹道之外，巴黎市區的絕大部份路段都將被這一新規覆蓋。據《巴黎人報》最新民調，59%的市民支持車速改為30公里/小時。持反對意見的人，特別是出租汽車司機表示：50公里/小時已經是可接受的下線；30公里/小時的車速簡直像蝸牛在爬，還不如騎自行車。

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其實，在巴黎市區騎自行車和“乘”電動滑板車的人幾乎多了一倍。政府在城區開闢的的自行車道也越來越多。車速減慢減少交通事故、給行人提供更多的安全感、減少噪音，甚至減少污染，這都是市政府推出再降低車速的理由。但有專業人士也表示：車速降至30公里/小時，減少空氣污染的說法是不科學的。

政府在大力推行車輛限速的方案時把環城路排除在外。環城上仍保持了70公里/小時的限速。

法國東南部城市格勒諾布爾和西北部城市南特從去年試行了城區限速30公里/小時的城市規畫方案。記者在採訪南特市第一副市長阿塞赫 (Bassem Asseh)時他表示：大部分民眾對車輛降速措施表示大力支持，特別是街上行人。至於汽車司機，他們剛開始的時候不太習慣，但是慢慢地，他們開到市中心就會不由自主地放鬆油門。

南特市第一副市長阿塞赫還對記者表示：在市區內，車速太快，行人和司機不小心分神就容易出交通事故。據南特交通部門的統計，去年一年，市區內降低車速使得傷亡車禍減少約 25%。