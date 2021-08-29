馬克龍：阿富汗仍有“數千人需要受到保護”

法國總統馬克龍周末抵達伊拉克首都巴格達，參加巴格達合作與夥伴關係會議。8月29日，馬克龍接受了電視一台和LC1聯合專訪。在聯合專訪中，法國總統表示，他認為塔利班接管後抵達歐洲的阿富汗移民不會像 2015年敘利亞戰爭後那麼多。他希望設法繼續撤離需要得到幫助的阿富汗人。

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總統馬克龍表示：2015年敘利亞衝突導致約400萬難民逃往鄰國尋求庇護。我並不認為會再經歷2015年時的情況。因為阿富汗並不是敘利亞，這些年來，外移的阿富汗人一直沒有停止。

法國總統馬克龍在接受電視一台和LC1聯合專訪時表示：可以肯定的是，會有很多阿富汗人試圖去歐洲。這給歐洲的接待能力帶來壓力。

法新社報道說，2015年，歐洲遭受了非常嚴重的移民潮，特別是敘利亞戰爭引發的移民潮，引發了歐洲的強烈動蕩，加劇了成員國之間在移民壓力分配上的危機。

法國承諾保障所有阿富汗人、尤其是婦女和女童的人權，並向法方提供過幫助的的平民提供人道主義援助和支持。法國總統表示：阿富汗仍有“數千名人需要受到保護”。總統表示：在撤離人員工作上我們已經盡了最大的努力。

法國總統還表示：我們將與我們的合作夥伴一起，通過與塔利班談判，逐步建立解決方案。馬克龍此前證實，正在與塔利班商討，允許在8月31日的最後期限之後繼續撤離需要幫助的人員。法新社表示： 法國正式結束了撤離行動；美國方面也在加緊撤離。儘管面臨來自國內和國際上要求延長阿富汗撤離行動最後期限的壓力，美國總統拜登堅持在他的8月31日最後期限之前完成美國在阿富汗的撤離工作。

法國總統馬克龍在專訪時表示：不要把恐怖襲擊的危險和移民混為一談。馬克龍表示：近幾年來，在法國發生的襲擊事件更多是孤立的事件；多來自外部影響；並不是來境外有預謀的襲擊。馬克龍總統最後表示：我們會加強監控機制；與盟友合作；與遭受過恐怖襲擊友好國家合作；例如伊拉克。