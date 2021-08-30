法國總統馬克龍尋求外交新進擊得分

法國總統馬克龍星期天在結束對伊拉克的訪問時接受了法國私營的TF1頻道的電視採訪。馬克龍介紹了國際問題的最新情況，着重談及阿富汗的局勢。法國自周五晚間就結束了對阿富汗的撤離行動。本台報道稱，馬克龍正在儘力使法國人的注意力集中在他對阿富汗危機的管理上。

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法國秋季政治開啟來臨，馬克龍正着力外交進擊。據本台報道稱，佔領媒體領域是馬克龍於8月16日的莊嚴講話辯護的一種方式，在講話中，他以一種有點出乎意料的方式在法國人大假興頭時卻向法國人解釋了塔利班在阿富汗重新掌權的後果。這場演講的效果是圍繞他關於防止非正常移民潮的言論引發了一場爭議。從那時起，馬克龍對這個問題的干預成倍增加，似乎要讓法國人民一步步參與總統對這場危機的管理。

僅在周日，馬克龍上午面對“星期天報”，晚上接受“TF1”的採訪，分別解釋他對形勢的分析。信息很明確：所有政治爭議重起、夏季大學、總統候選人的唇槍舌劍、以及政治的 "小詭計 "，統統都遠離總統的關切。馬克龍擔心世界的命運、關注持續的恐怖主義威脅。

在談吐時，總統順便澄清了他在阿富汗問題上的政策，馬克龍強調了國際大事的要點。

據馬克龍特別解釋說，“是的，法國正在與塔利班接觸，但這是為了試圖組織人道主義行動，以撤離受到威脅的阿富汗人。法國將在聯合國敦促建立一個保護區，以允許這些行動展開。 另一方面，這並不預示着法國要承認塔利班政權。” 據總統說，他提出了不可談判的條件，包括尊重婦女的權利等。

據該報道說，阿富汗危機給了馬克龍重申法國國際行動準則的機會，解釋法國在馬里的軍隊撤出與阿富汗議題是有不同之處，因為法國 "仍然致力於薩赫勒地區的反恐"。

馬克龍也試圖淡化他對阿富汗人移民歐洲的風險評論的說法。馬克龍認為，無論如何，阿富汗的情況不會與2015年的敘利亞難民潮潮相提並論。