UTMB環勃朗峰超級越野賽的女跑者們

隨着環勃朗峰越野賽7項賽事的全部完結，山地越野跑的高光一周在8月29日落幕。從40公里到300公里的各項賽事頒完獎，獲獎選手們拖着被山風太陽捶打的軀體走下領獎台，疲憊也趁着夜色爬上台下觀眾們的臉龐。夢想的起點與終點-霞慕尼的友誼廣場上，主辦方負責人伊莎貝爾-波萊蒂感慨道：“去年的疫情，造成了跑者大家庭所有人的遺憾…今年，我們終於又重新在勃朗峰腳下，擁抱對山野的熱愛，對奔跑的熱愛”。

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環勃朗峰超級越野跑（UTMB），是法國，意大利，瑞士18個城鎮居民與萬名來自全球的跑者，和兩千餘志願者共同的巔峰時刻。組織方介紹稱，在新冠疫情出行限制的影響之下，按照參賽者國籍統計，中國跑者今年的數量排在第13位，與2019年的第5位相距甚遠，多名為環勃朗峰越野跑大家庭熟知的中國跑者今年缺席，而在甘肅白銀馬拉松當中殞命者，則將永遠缺席。為了紀念他們，以及今年TDS組夜間山間墜落的捷克男跑者，霞慕尼小鎮在“1492征服天堂”的莊嚴歌聲中，鼓掌致敬。人生無常，跑者們最是心知肚明。遇難捷克跑者的生前好友感言祝福所有人，他說：“小心山，敬畏山，享受山，因為不知道什麼時候，生命就會結束”。

本屆環勃朗峰越野跑，法國，西班牙和英國的跑者數量最多；美國也有數百名跑者參與，在國家排行榜上位列第5。有多少名參賽者，就有多少個參賽的理由：從14歲到79歲，他們和她們海拔累計攀升從2300米到2萬6千米不等，挑戰着賽事記錄，年齡組記錄，或者自我的記錄。然而，以各項比賽當中，法國（居住在法國，和/或國籍為法國）的5千餘名報名參賽者為例，其男女數量相較十分懸殊：根據賽事組織方的名單進行統計，報名參加的法國女跑者佔比11%左右，男跑者則佔88%左右。

這一男女參賽選手數量比例之懸殊，法國遠非個例。的確，從山地越野跑的歷史和傳統來說，男性首當其衝佔主導數量；屬於女性的活動範圍，更多是後勤隊，沿線補給站的家屬團，和衝線時與家庭成員男跑者的熱烈相擁。但隨着越來越多的普通年輕女性把目光轉向大山大川，精英女跑者衝出驚人成績，賽事組織方也開始在海報與卡通宣傳冊上，加大力度描繪女性跑者的形象。在名人堂當中，組織方重點推出的“女子跑神”有最早2003年和2009年的UTMB組女子第一，美國選手墨荷爾；首位5次斬獲UTMB組女子組冠軍的英國選手郝克；2016年一舉拿下UTMB，UTWT，IAU多個國際大賽冠軍的法國選手夏薇洛；2018年23歲即以11小時57分刷新CCC女子組記錄的中國選手姚妙，等等。

今年的UTMB組女子冠軍，是來自美國科羅拉多州的36歲職業跑者科特尼-道沃特(Courtney Dauwalter)。愛陽光，愛奔跑，愛甜點的她，給環勃朗峰越野跑留下了強烈的印象：毫不遮掩對法國可頌羊角包的迷戀，爽朗笑容一直掛在飽經自然洗禮的臉上。在賽程100公里處，她總排名第十，比女子組第二名領先26分，比第三名領先35分；最終以22小時30分54秒位列總排名第七，獲得女子組冠軍。道沃特在社交媒體上，曾經貼出自己幼年時期奔跑的一幅照片，配文寫道：“我們為什麼如此深愛跑步？我記得，當我跑完了人生當中第一個兩英里的比賽，我感到非常激動，因為我跑下來了。之後的我便開始思索，如果再努力一點，會如何呢？現如今，我的賽程變長了，但最開始的那種感覺從沒有變過”。

UTMB女子組第二名，是來自法國盧瓦爾省的29歲選手卡密爾-布呂亞(Camille Bruyas)。布呂亞以24小時9分42秒位列總排名第16位，抵達霞慕尼終點線時難掩奔涌的情緒，與為賽事做志願服務的父母，男友相擁而泣。布呂亞的父親是一名農民，她從小生長在大片可以奔跑的田野間，學生時代她的專業是藥學，後來的工作則是一名體療師。所有元素都將布呂亞推向運動。在留尼汪生活的兩年間，她真正發現並愛上了超級越野跑，並參加了留尼汪超級越野賽等一系列比賽，直到回到法國本土。其所在的所羅門戰隊主管表示，布呂亞可以在75公里，或者120公里這類越野跑當中發揮優勢，也可以在較短的，例如23到34公里的賽程綻放光彩，“我們還不清楚布呂亞的極限在哪裡，她的最佳模式是什麼”。目前，這位辦公室設在安納西湖畔的體療師有着一套令自己滿意的生活方式：瑜伽，跑步，工作，和陪伴她的男朋友，每一天平衡而充實。

環勃朗峰越野跑終點衝線的星光璀璨，絕不僅屬於獎牌榜上的前幾位。OCC比賽（55公里，累計海拔3500米，起始點瑞士奧西耶爾，終點法國霞慕尼）當中，來自大巴黎默東地區的巴黎（熊貓）跑友會成員S（化名）以12小時45分05秒完賽，位列總排行榜第1197名，女子組第218名。S今年不僅跑比賽，還要兼顧志願者活動。完賽後的第二天，S早5點抖擻精神，繼續做志願者工作，白天稍稍補覺之後，記者在霞慕尼見到了體力與精力尚未完全恢復的她。

S身材精幹美型，語速很快。來自武漢的她現在是巴黎一家公司的項目經理，住在大巴黎的默東。此前跑公路跑的S，後因喜歡山，卻不能忍受徒步觀景之慢速，加之入盟熊貓跑友會，在一眾越野“跑神”的影響下，進軍山地越野跑。S笑稱，“當朋友問我，什麼是越野跑，我會說，越野跑就像是一場快速穿越，可以在短時間內看到許多美景”。

在微信介紹中，S寫道：“你是星辰大海，不要囿於晝夜廚房與愛”。從2017年開始，她參加了多個法國有名的越野跑，在山地越野中收穫良多。S自述稱，感謝越野跑，“壓平”了自己火爆的性格，因為“越野跑不能急，急就容易跑崩，下坡更是容易受傷”；“山地越野跑需要你速度快，但卻不能急，這就讓人的心態逐漸變成了一步步有計畫地做事，而非一蹴而就”。

S坦言，對山地越野跑的熱愛，讓她需要在工作與生活之外保持一種自律的狀態。疫情期間，她和朋友組隊訓練，在默東森林十分有限的坡上來回做爬升訓練；又因巴黎地勢的局限性，去年的八月最後一周她與隊友在環勃朗峰越野跑宣布取消的情況下，以3天170公里的賽程自我訓練；今年OCC比賽前兩周，她又和隊友在Contamines為了備賽而做42公里往返跑訓練...S指出，雖然在大巴黎可以進行公里數上的訓練，保持體能，但真正比賽時的海拔爬升需要提前建設一個心理上的準備。為此，必須到這裡的山上訓練，才能在真正比賽時，不至於超出心理預期而崩潰退賽。

本次參加的OCC比賽，S從2018年就開始抽籤，根據此前自己的成績，制定了12小時完賽這個目標。對她來說，12小時完賽是一個比較有難度，但仍然可以完成的水平。最後S以12小時45分05秒的成績完賽，“基本算是目標達成了”。因為“夜間開了頭燈，夜跑稍微慢了些，但還是很開心：全程狀態很好，上坡和下坡的速度都在預想之內，感覺沒有遺憾了”。

有關本次OCC賽程體驗，S感慨出發後瑞士境內爬升之猛，“5公里爬升800米，此前有許多平路，爬升最為猛烈的在後面，驟然升起”，“因此需要保持良好的戰略，一開始不能太快，體力分配要合適”。補給站給出的結果顯示，S在第二個爬坡處超過了60多個跑者，她對此感到十分開心。下坡時，S遇到了有難度的技術路段，她更喜歡盤結樹根處，而非刮腿又硌腳的碎石路。天黑後的樹林里，S開着頭燈謹慎前行，直到抵達終點線，那裡的熊貓跑友會成員們在歡呼的人海當中，翹首以盼。

對於山間越野跑的裝備，S介紹稱自己本次希望衝成績，因此包里物品較輕，但由於對生命安全的高度重視，所以在全部要求強制攜帶的裝備之外，還帶了防雨長褲。她解釋道，“保溫毯的效果有限，而防雨長褲的防寒功能就要好很多，萬一在山上發生事故，等待救援時，它可以救命”。除此之外，S還帶了嵌了堅果的巧克力，能量膠等，並在第一個補給站拿了3隻士力架。她解釋稱，自己攜帶的食物並不多，“是因為雖然平日里對飲食有較高的要求，但進了山，就但求生存”，而其他一些因身體原因而對食物有特殊要求，或者不適應本地食物的跑者，則要攜帶較多的自備食物上山。“補給站雖然在基礎必備食物方面一應俱全，但有人吃不慣奶酪與生肉腌制的歐洲火腿，就只能自己攜帶”。

S回顧稱，自己在2018年和2019年都在環勃朗峰越野賽期間做過志願者，也有過又比賽，又志願服務的經歷，但這一次感到強度非常大，“沒有幾個晚上睡過整覺”。S和其他志願者指出，2021年的環勃朗峰越野賽，每一名志願者的工作量都很大。根據她們所了解的情況，志願者從以往的平均每天3小時工作時長達到今年的每天6小時左右。“感到今年明顯缺人手”，“申請做志願者時，一般不會申請多少就批准多少，這次是你申請多少，就全部通過”，“當然，我們既承諾要志願服務，就一定高質量完成”。