法國電影奇才怪才讓·保羅·貝爾蒙多仙逝了

法國演員電影巨星讓-保羅-貝爾蒙多，周一在巴黎的家中去世，享年88歲。這位被世人公認是電影奇才與怪才，在法國電影界享有神聖的地位與影響。貝爾蒙多的律師米歇爾-戈德斯特說，"他已經非常疲憊了好一段時間。他死得很平靜。”這個綽號為”貝貝爾“的人主演了80部電影，並留下了一些令人難忘的角色：《窒息》中的年輕演員或《吉尼奧羅》中被吊在威尼斯上空的直升機。

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之所以說讓-保羅-貝爾蒙多是奇才怪才，是因為，當初沒有人看好讓-保羅-貝爾蒙多能走紅電影界。對他的投名狀判決式的回答說，"以你的長相，在這個行業永遠不會成功！" 但這一判斷並不妨礙讓-保羅-貝爾蒙多以其花言巧語幽默搞怪成為法國人心中的 "奇才 "和電影界的神聖怪物。

讓-保羅-貝爾蒙多從《皮耶羅》到《L'as des as》，這位具有非凡魅力的演員擁有電影界公眾喜愛的生涯，是一位擁有約80部電影和50年職業生涯的票房冠軍。

但在銀幕上，他又是新浪潮的明星和主流電影中的警察或黑幫分子。

據法新社說，1933年4月9日，年輕的貝爾蒙多出生於塞納河畔的諾伊，在一個藝術家家庭中長大。他的父親是一位著名的雕塑家。但讓-保羅-貝爾蒙多自小就喜歡扮演小醜，並夢想着在劇院里表演。

他在20世紀50年代進入音樂學院，並與他的朋友讓-羅什福爾、克勞德-里奇、布魯諾-克雷默和讓-皮埃爾-馬列爾組成了一個 取名為"生死攸關 "的樂隊。

讓-保羅-貝爾蒙多在戲劇和電影的小角色之後，他遇到了讓-呂克-戈達爾，後者決定了他的命運。"2001年，讓-保羅-貝爾蒙多坦言："是戈達爾讓我愛上了電影（......）在《無氣》之前，我被告知了太多關於我不好的消息，以至於我對這些表示懷疑。”

1960年，這個與讓-塞伯格（Jean Seberg）合演的第一個重要角色，將他推向了舞台的最前沿。他起初對第七藝術如此緘默不語，默默無聞，但很快就成了一個明星。而且，與阿蘭-德隆一起，他是法國電影的兩個神聖的怪物之一。

評論讓-保羅-貝爾蒙多好話一籮筐，諸如讓-保羅-貝爾蒙多是加賓（Gabin）式的巴黎人，"Quai des Brumes "的主人公在 "Un singe en hiver "的片場愛慕他："Môme, you're my 20 years old"，Fernandel式的小醜，Gérard Philipe式的年輕男主角...他獲得了一個又一個成功。

作為新浪潮的標誌性演員（"Moderato Cantabile", "Pierrot le fou"），讓-保羅-貝爾蒙多很快轉向喜劇和冒險，在電影中他擁抱了最美麗的女演員，從凱瑟琳-德納芙到索菲亞-羅蘭、克勞迪婭-卡迪納爾和弗朗索瓦絲-多爾萊克。有些人成了他在城市同伴，如烏蘇拉-安德烈斯和勞拉-安東內利。

讓-保羅-貝爾蒙多也是一個拳擊愛好者--一個夢想與拳擊冠軍馬塞爾-塞爾丹（Marcel Cerdan）平起平坐的年輕人--當時他喜歡非常 "身體力行 "的角色，有很多特技，沒有替身，還有拳腳相加。這是超級警察、大男子主義鬥士和騙子的電影走俏時期："Borsalino"、"Le Magnifique"、"Flic ou voyou"、"Le Professionnel "和 "L'As des as"。

據讓-保羅-貝爾蒙多說，"我最終被貼上了特技演員的標籤，而我在職業生涯中想做的是在馬勒、戈達爾、梅爾維爾和韋爾納、德雷、勞特納等人之間遊走。" 讓-保羅-貝爾蒙多又說，而 "如果我不做特技動作，人們就會對我生氣，他們會罵我"，他在2016年的一本回憶錄中這樣開玩笑說。但比如在特呂弗的《密西西比美人魚》（1969）中，讓-保羅-貝爾蒙多又是一個變性的情人。

二十多年來，讓-保羅-貝爾蒙多的48部電影每部都超過了100萬張入場門票。直到1987年的 "紙牌"，他的第一次大的商業失敗。讓-保羅-貝爾蒙多自己評論說，"太多人的驚悚動作片。連我已經厭倦了，公眾也是如此。”

讓-保羅-貝爾蒙多在Claude Lelouch的 "Itinéraire d'un enfant gâté"（1988年）中以Sam Lion這個叛逆的角色而反彈。這是他最偉大的角色之一，獲得凱撒最佳男演員獎。但讓-保羅-貝爾蒙多並沒有去領找這個獎盃。他回到了他的初衷：他以《基恩》和《西拉諾》回到了劇作舞台上，並成為Variétés劇院的老闆。

但從2001年起，一次中風使讓-保羅-貝爾蒙多陷入嚴重殘疾，使他遠離了攝影棚。除了在弗朗西斯-胡斯特的《一個男人和他的孩子》（2008年）中短暫回歸，表述一個被社會拋棄的老人的故事。

讓-保羅-貝爾蒙多"有着飽經風霜、永遠曬不黑的臉，他更因此像是一個名人。與納蒂離婚後，他的新伴侶成了頭條新聞，因她是一個緋聞多多的比利時前模特，他於2012年與她也分開了。

讓-保羅-貝爾蒙多在2011年獲得了戛納電影節金棕櫚獎，2016年再獲威尼斯電影節金獅獎，在2017年凱撒獎上獲得新的殊榮，並獲得長時間的掌聲。手持拐杖的 "貝貝爾 "讓-保羅-貝爾蒙多再次通過對他的 "黝黑的臟臉 "開玩笑來取悅台下觀眾。

讓-保羅-貝爾蒙多這個永恆的誘惑者是四個孩子的父親。帕特里夏（已故）、弗洛倫斯、保羅和斯特拉，其中最小的一個孩子是他在70歲時生的。