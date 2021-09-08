巴黎恐怖之夜的六年後 不尋常的審判今開庭

法蘭西體育場的 "自殺式炸彈襲擊者"、酒吧的露台和巴塔克蘭被機槍掃射，以及巴黎市中心的恐怖屠殺：法國司法系統今天和未來九個月內再次陷入6年前伊斯蘭激進恐怖分子襲擊的恐怖陰影之中，2015年11月13日的恐怖襲擊，是法國境內遭受的最致命的襲擊。

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據法新社今天報道稱，這場審判是法國有史以來最大的刑事聽證會，將於8日中午在歷史悠久的巴黎法院開庭，在持續的高度恐怖威脅下，法國警方處於最高警戒狀態。

據政府發言人加布里埃爾-阿塔爾（Gabriel Attal）在法國電視二台說，"圍繞這一審判有可能存在風險"。

而前巴黎檢察官弗朗索瓦-莫蘭（François Molins）告訴RTL電台："有必要通過重申人性和尊嚴的價值來建立一個集體記憶。並允許受害者家屬了解所發生的一切"。

法國這個特別巡迴法庭必須在2022年5月24日或25日之前審判20名被告，其中包括法國摩洛哥人薩拉赫•阿布德斯拉姆，他是伊斯蘭國（EI）恐怖組織控制的突擊隊中唯一倖存的成員，在巴黎和聖丹尼（巴黎地區）造成130人死亡，350多人受傷，給法國帶來了深深的創傷。

其他10名男子在審判期間被關押在巴黎地區的監獄中，將與他一起坐在被告席上，因參與這些襲擊而受審。

法國巴黎遭恐襲之前已經被當年1月對諷刺報刊《查理周刊》和一家Hyper Cacher商店的襲擊所震動，這也是法國經歷的戰後最血腥的恐怖襲擊。

三名被告將在司法監督下自由出庭，另外六名被告將被缺席審判。

20名被告中共有12人面臨終身監禁。

據法國司法部長埃里克-杜邦-莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）周一在參觀了專門為聽證會建造的有550個座位的法庭後說，這場 "歷史性 "的審判是 "一個超級大事件"，他將其描述為一場 "司法馬拉松"。

除了案件的規模之外，這次審判的持續時間和民事當事人的數量（近1,800人）在刑事案件中也是前所未有的。

據法新社說，巴塔克蘭劇院的倖存者、受害者協會 "生活在巴黎 "的主席阿瑟-德努沃（Arthur Dénouveaux）說："這是對未知事物的一次衝擊，難以預料9個月內將如何發展？”負責心理支持的巴黎援助受害者協會在最近幾天收到了 "大量的電話"。"我們可以感受到焦慮，感受到興奮，"其主管Carole Damiani解釋說。

預計9月28日，約300名襲擊事件受害者和倖存者的親屬將開始作證，這是又一個聚焦點。他們將在五個星期內站出來講述這個恐怖的夜晚及其後果，將個人悲劇與集體恐懼交織在一起。

2015年11月13日星期五晚上9點16分，法國陷入恐怖之中：一名 "自殺式炸彈襲擊者 "剛剛在法蘭西體育場附近引爆了自己，當時法國和德國的一場友誼賽正在進行。然後，在巴黎市中心，兩名三人突擊隊用機槍掃射咖啡館和餐館的露台，午夜過後不久，恐怖分子向巴塔克蘭音樂廳的音樂會人群發動攻擊，向人群開槍。

當晚有兩名襲擊者在逃，追捕行動迅速展開。追捕持續了五天：阿卜杜勒哈米德-阿鮑德（Abdelhamid Abaaoud），摩洛哥裔比利時人，被通緝的聖戰分子之一，也是襲擊事件的行動領導者，11月18日在警察襲擊聖丹尼（Saint-Denis）的一棟大樓時被殺，他們曾在那裡避難。

與比利時司法系統合作開展的一項龐大的調查使我們有可能重建襲擊的後勤保障，從突擊隊成員從敘利亞經移民路線返回歐洲的路線，到他們在比利時和巴黎附近的藏身之處。調查發現，這些襲擊背後有一個規模更大的小組，2016年3月22日，布魯塞爾機場和地鐵也遭到襲擊，造成32人死亡。

由於主謀、比利時摩洛哥人和聖戰老兵奧薩馬-阿塔爾以及其他恐怖組織EI高層，如法國兄弟法比安和讓-米歇爾-克萊恩（Fabien and Jean-Michel Clain）沒有被推定死亡並被缺席審判，所有的目光都將集中在薩拉赫•阿布德斯拉姆和比利時摩洛哥人穆罕默德-阿布里尼身上。

據法新社，法院在2022年之前不會對他們進行詢問，是否會設法澄清案件中最後的灰色地帶，首先是在調查期間保持沉默的薩拉赫•阿布德斯拉姆所扮演的確切角色？

薩拉赫•阿布德斯拉姆的律師Olivia Ronen和Martin Vettes警告說："這次審判有可能是情緒化的，但如果司法系統不想忽視支撐我們法治的原則，就必須將情緒控制住。”律師說："我們將確保這一特殊的審判不會成為一個例外的審判。”據比利時摩洛哥籍被告穆罕默德-阿布里尼（Mohamed Abrini）的律師瑪麗-維奧萊（Marie Violleau）說："我唯一擔心的是，過度會取代理性。”

至少一百多名證人將被宣叫到庭，包括許多法國和比利時的調查人員，以及法國前總統奧朗德。

一些受害者家人對庭審提出批評，認為任何審判都不能治癒他們失去親人的傷痛。而且長達9個月的庭審，將成為恐怖分子的免費廣告。