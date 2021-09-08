巴黎恐襲案世紀審判開庭後一二三

9月8日星期三，巴黎特別巡迴法庭開始審理2015年11月13日的巴黎遭恐怖襲擊事件案件，這是法國領土上發生的最嚴重的以色列恐怖分子襲擊事件。20名被告將接受9個月的審判，其中包括薩拉赫·阿卜杜勒－薩拉姆。他是恐怖殺手突擊隊中唯一倖存的成員，恐怖分子在巴黎和聖丹尼殺害了130人，並使數百人受傷，這個恐怖的夜晚給法國帶來了艱巨的創傷。而這個庭審於8日下午1點17分（巴黎時間），計畫持續近9個月的特別審判在巴黎市立法院的一個特別法庭開庭。

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據本台報道稱，主要被告薩拉赫·阿卜杜勒－薩拉姆（Salah Abdeslam）站在包廂里，他的周圍有許多憲兵警戒。薩拉赫·阿卜杜勒－薩拉姆的黑色鬍鬚從同色口罩中延伸出，深色的中長發向後梳理，身穿黑色T恤。 他與他的律師奧利維亞-羅南和馬丁-維特斯簡短地作了交談了。

據薩拉赫·阿卜杜勒－薩拉姆宣稱，首先，他想證明，除了真主，他沒有別的神，穆罕默德是神的信使。這位在巴黎殺死130人的突擊隊的唯一倖存的人被問及他的職業，他回答說，“我放棄了所有職業，成為一名伊斯蘭國戰士。”

被告席里還有其他10名被告人。另外三個人似乎是自由的，他們坐在被告席外面的椅子上。在這個有550個座位的大房間里，大多數是穿黑袍的律師，以及幾十個民間團體和記者。

據本周三上午司法部長埃里克-杜邦-莫雷蒂在BFMTV和RMC的麥克風前回憶道，法蘭西體育場前的自殺式恐怖襲擊者，巴黎市中心的重型武器襲擊，130人死亡：2015年11月13日晚，"整個法國都陷入了恐怖之中。"本周三上午，司法部長埃里克-杜邦-莫雷蒂在BFMTV和RMC的麥克風前回憶道。

據司法部長堅持認為，"這些事件已經闖入了我們的記憶和我們的集體記憶中"，對他來說，審判的挑戰有兩個方面："按照我們各個世紀以來的法律規則伸張正義，以及我們在各個方面的全力以赴"。