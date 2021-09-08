法國前總統奧朗德如是記敘2015年11月13日恐怖襲擊日

2015年11月13日恐怖襲擊案的審判於2021年9月8日星期三開始。共和國前總統弗朗索瓦-奧朗德在這個夏天裡接待了本台記者瓦萊里-加斯和羅曼-奧祖伊採訪，回顧了這個標誌着他五年任期里的可怕時刻，並解釋了他是如何在內心經歷的。

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據本台報道稱，奧朗德仍然對此恐怖襲擊事件銘心刻骨。這位前總統給人的印象是，他認為自己有責任談及此事，以使法國不會忘記在2015年11月13日晚間陷入的 "恐怖"。"這是一種恐怖"，這是奧朗德在當天半夜時向法國人民莊嚴講話時說的一句話。我們很自然地就此採訪，以了解奧朗德作為國家元首的感受，但也作為一個人的感受。

奧朗德說，"我也是一個父親，一個人，所以所有那些尋找自己親人的家庭，我都是他們中間的一份子。那天我也在尋找我的孩子們在哪裡。因此，我不得不，不是通過理智重溯，而是只因為我也處在這些家庭的相同相知的條件下，設身處地地理解他們所經歷的事情。"

弗朗索瓦-奧朗德是在特別干預部隊解除了巴塔克蘭遭襲擊的危險後，抵達劇場現場的。當奧朗德回憶起那個時刻時，你可以感受到奧朗德對自己所看到的一切是多麼的震動，他意識到倖存者受到的打擊影響，以及對受傷的人餘生的重壓。"我看到在那裡的倖存者，他們仍然被這些現場殘酷的死傷打擊身心創傷，他們從巴塔克蘭劇院出來時看到了如此殘暴的場景，他們不僅永遠不會抹去這些記憶，而且幾乎每天晚上都會與它們一起活着。"

作為國家元首，他是如何處理這種情況的，又是如何評價的？奧朗德並沒有真正做出評估，但他解釋了他所做的所有決定以及他對法國人的反應的擔憂。他覺得，與幾個月前對查理周刊和Hyper Casher猶太人超市的襲擊相比，這將是非常不同的，當時就有全國團結。

奧朗德明白，在一些人中會有一種憤怒的感覺，法國人會要求他對未能阻止這些襲擊作出解釋："我們是否得到了通知？我們是否低估了這種威脅？我不得不回答這些問題。我們知道我們受到了威脅。我們知道，襲擊已經被挫敗，但其他襲擊也可能發生。我們怎麼知道它會在哪裡發生，在哪個時刻，恐怖分子來自幾個國家，包括比利時？"

在政治上，這些恐怖襲擊為共和國前總統開啟了一系列非常嚴厲辛辣的考驗。這既是奧朗德也許最能體現其國家元首職能的時刻，但也是他在處理政治後果方面最困難的時刻。通過提議讓恐怖分子失去國籍，他在尋求民族團結。事實上，他疏遠了他的部分政治陣營。他承認這是一個失敗。奧朗德這樣解釋："這項措施，當我宣布它時，是一個共識的主題。然後一系列問題來了，一場辯論開始了...... 難道不存在將其擴大到恐怖分子以外的罪犯的風險嗎，這是我的前任的意圖？我說不。但是，只要有可能在這一條款上找不到共識，即使它得到80%的法國人的認可，只要沒有共識，我認為就應該撤回。”

奧朗德在對2015年11月13日恐怖襲擊事件的審判中被 "生命賦予巴黎 "Life for Paris協會傳喚為證人將出庭。對他來說，提供證詞是很必須的。奧朗德認為，這是一次 "為歷史而戰 "的審判，是為了不要忘記並重申打擊伊斯蘭恐怖主義的必要性。阿富汗的局勢使這場反恐鬥爭重新成為今秋新聞的核心。