法國國防部長參加“里爾國際網絡安全會議”

法國國防部長弗洛朗絲·帕利（Florence Parly）9月8日在西北部城市裡爾參加了國際網絡安全會議。國防部長表示：由軍事或情報部門開展的網絡空間行動越來越多。我決定多招聘高水平研究人員和工程師，確保網絡安全。國防部長還表示：網絡新的衝突空間讓我們提出是否存在全球網絡冷戰模式？法新社記者表示：西方經常指責俄羅斯和中國開展“惡意網絡活動”。

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為了加強網絡防禦力量，法國準備到2025年時聘請5000名網絡防禦專家。近來聘請了1100名破黑客專家後，法國網絡“大軍”已達4000多人。在里爾國際網絡安全會議上，國防部長表示，將在招聘770名研究人員和工程師，把法國軍隊治理成“網絡安全冠軍”。

為了加強網絡安全，法國軍隊從2017年起把經費提高至16億歐元，主要用來僱傭上千名高水平研究人員和工程師。目前，4000人員已經到位。法國政府還計畫儲備一支民間網絡安全與防禦力量，即培養一批在私營企業工作的網絡防禦專家，必要時可以為政府和軍隊服務。

法國國防部長在里爾國際網絡安全會議上還列舉了科技、航空、燃油管道、政府機構、私人企業遭網絡攻擊的例子。她表示：美國一家管道運營商、愛爾蘭一家醫療服務系統、印度大型航空公司近來都遭受黑客的攻擊。

微軟在2020年底和2021年7月兩次遭受據信來自中國黑客團體的大規模攻擊。近來，位於邁阿密的公司Kaseya也同樣遭受到攻擊。黑客攻擊的目標是Kaseya的虛擬系統/服務器管理員(VSA)。

法國國防部長表示：網絡攻擊軍事層面絕不可掉以輕心。法國準備在2022年1月份舉辦歐盟27個成員國參加的網絡安全論壇。武裝部隊有其重任，要有迎接挑戰的能力，它要求我們使用網絡防禦武器來支持我們的行動。而我們的敵人，無論他們是國家權力、恐怖組織還是他們的支持者，都不會放棄攻擊的機會。

法國在非洲執行過代號為《巴爾可汗（Barkhane） 》的反恐軍事行動。2021年7月初 ， 馬克龍總統宣布，法國將逐步脫離薩赫勒地區。法國反聖戰部隊5100人將轉型，轉為精縮機制，重點仍是打擊恐怖主義和對當地軍隊的支持。

法國地緣政治研究所研究員任麗 (Aude Géry) 對法新社記者表示：國防部宣布這些額外的網絡防禦招聘“表明我們意識到我們生活的空間越來越脆弱”，面對網絡風險，採取行動的必要性就展現出來了。

這名研究員還表示：.對於武裝部隊部來說，實現這些雄心勃勃的招聘目標將是一個挑戰，而儘管努力開設新的培訓課程，網絡專家在就業市場上仍嚴重缺乏。

2017年1月，法國成立網絡防禦司令部(COMCYBER)。COMCYBER是法國首支專門的網絡作戰部隊，是指揮法國武裝部隊所有網電防禦作戰力量的作戰單位，受法國武裝部隊總參謀長直接管轄，負責全部網絡作戰事宜。