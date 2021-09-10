法國法院判處Uber向910名出租車司機支付超過18萬歐元的賠償金

優步法國公司因在2014年至2015年間，通過Uber Pop的功能設置，導致行業 "不公平競爭"；周五被法國法院勒令，向900多名出租車司機及其工會，支付18萬多歐元的賠償金。

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優步法國公司在2015年12月，就已經因欺騙性商業行為，在巴黎上訴法院敗訴，這次又在民事訴訟中敗訴。

法院認為，優步公司通過Uber Pop的報價，違反了市場規則，"必然造成道德上的損害，特別是對出租車司機的形象和聲譽造成了損害"。

為此，法院判處優步公司必須向910名出租車司機支付每人200歐元的精神損失費，並向巴黎地區的出租車司機合作協會聯盟支付5000歐元。

優步公司的一位女發言人回應說，這一判決涉及 " 2015年在法國已經暫停的 "營銷活動，並保證說，這一應用程序現在只有 "通過與出租車司機相同考試 "的持牌司機使用。

2014年2月至2015年7月期間，優步公司提供的Uber Pop服務程序是本次庭審定罪的原因。這一程序允許用戶與私家車司機聯繫，而不是擁有執照的出租車或是配備司機的旅遊車。

這一程序導致了許多法律糾紛和出租車司機的抗議浪潮，最終被撤銷，優步公司在2015年底被巴黎上訴法院判罰15萬歐元罰款。