澳大利亞驚傳撕毀法國潛艇900億澳元合同轉向美英核動力

澳大利亞今天突然宣布或撕毀與法國建造潛艇巨額合同，轉而向美國以及英國定購核動力潛艇計畫。根據澳大利亞媒體透露，澳大利亞總理莫里森今天試圖與法國總統馬克龍溝通，但沒有消息報告馬克龍是否接聽了莫里森的電話。該筆潛艇合同金額高達900億澳元（約合美元699億）。有消息說，澳大利亞抱怨法國合同交貨緩慢，所有的12艘潛艇全部到付據稱要到2054年。印太地緣政治攪動只爭朝夕，澳大利亞希望儘快部署。此前不久，法國與澳大利亞就印太戰略召開過“2+2”雙邊會議，沒有消息提及雙方是否討論潛艇合同進展狀況。

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據《澳大利亞金融評論報》今天報道稱，澳大利亞總理將宣布價值900億澳元的法國潛艇交易已被取消。消息稱，莫里森政府準備撕毀與法國造船廠海軍集團（Naval Group）簽訂的價值900億澳元的麻煩合同，並與美國和英國合作，改用美製核動力潛艇。

據一位消息人士說，這一戲劇性的舉動將是合理的，即隨着中國在該地區變得更加咄咄逼人，考慮到不斷變化的戰略環境，需要將常規技術轉向核技術。而作為一個臨時補急步驟，有消息稱，美國正計畫在澳皇家海軍斯特林基地（HMAS Stirling）之外，調配其部分“弗吉尼亞”級核動力潛艇。

英國政府也在調配核動力潛艇，預計它將在當地為澳大利亞提供反應堆技術支持。消息稱，美國拜登定於澳大利亞時間上午7點就一項 "國家安全倡議 "舉行新聞發布會。

澳大利亞國防部長彼得·達頓目前正與外交部長瑪麗斯·佩恩一起在華盛頓參加年度美澳國防和外交“2+2”會談。達頓先生的辦公室拒絕評論這一猜測。

但一位高級政府人士告訴《澳大利亞金融評論報》，澳大利亞將購買核動力潛艇。據了解，莫里森曾試圖在周三與法國總統馬克龍交談。

莫里森先生將於下周前往華盛頓與拜登會談，但人們認為，與拜登一起宣布與美國的新潛艇合作將被視為挑釁行為。

澳大利亞內閣部長們周三在堪培拉開會，聽取關於造船計畫的絕密簡報。據報道，澳大利亞工黨黨魁阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）和其他工黨高級議員已經聽取了關於這些問題的簡報。

法國海軍集團工作人員、國會議員和國防人員也被告知，預計周四會有一個重要的簡報。

一位消息人士說，澳大利亞海軍司令麥克努南（Mike Noonan）為了周四的宣布而被莫里森先生取消了計畫中的旅行，而今年早些時候被委託對潛艇項目進行審查的海軍中將米德（Jonathan Mead）三周前在華盛頓特區接受總理的指示。而擔任莫里森政府海軍造船專家顧問團主席的美國退役海軍中將威廉·H·希拉里德斯（William H. Hilarides）將是過渡時期的一個關鍵人物。

拜登、莫里森和英國首相約翰遜於7月在康沃爾舉行的七國集團領導人峰會期間舉行了一次三方會議；此舉在當時被一些觀察家解釋為對莫里森先生的冷落補償，因為拜登沒有給予他一對一的會晤。

該報道稱，但是，如果三位領導人討論的是被視為一個國家最敏感的軍事技術的潛艇，那就會使這次會議呈現出完全不同的面貌。

法國海軍集團原本打算在澳洲阿德萊德建造12艘潛艇，作為莫里森政府持續的海軍造船計畫的基石之一。由於這些潛艇現在將在美國建造，澳大利亞海軍“柯林斯”級潛艇的深度維修現在可能仍在阿德萊德進行，而不是轉移到珀斯。

終止與法國的合同可能會給澳洲納稅人帶來高達4億澳元的撕毀合同罰款損失。

自2016年法國公司在德國和日本的設計中脫穎而出後，法國海軍集團與澳大利亞政府之間的關係因一系列關於成本飆升、設計變更、進度延誤和當地產業參與的分歧而破裂。

據《澳大利亞金融評論報》在2月份披露，莫里森已經委託米德中將和蒂姆·布朗（Tim Brown）准將研究澳大利亞潛艇項目的備選方案，作為法國設計的潛艇的替代計畫。這包括探索澳洲海軍現有的“柯林斯”級潛艇的更新設計，其基礎是瑞典薩博考庫姆公司為荷蘭海軍提供的長程常規動力潛艇。

據信法國的短鰭梭魚潛艇的設計將被選擇來取代“柯林斯”級。預計澳洲政府將宣布作為一個臨時解決方案，將延長六艘額“柯林斯”級潛艇的壽命，以避免出現軍事能力缺口。

但在最近一段時間，消息人士說，一直在與英國政府討論購買他們的潛艇問題。

報道稱，澳大利亞政府對法國海軍集團的失望達到了一定程度，在4月份拒絕簽署下一階段項目的新合同，給該公司到本月完善其報價的限期。雖然消息人士稱，澳國防部已經對修訂後的報價給予了原則上的批准，但澳洲政府似乎要終結這筆交易。

《澳大利亞金融評論報》稱，據政客新聞網援引美國消息人士的話說，澳英美之間的協議將被稱為“AUUKUS”三方協議，將超出潛艇的範圍，包括分享先進軍事技術的知識。