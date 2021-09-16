澳大利亞撕毀法國潛艇合約轉投英美核潛艇 法國部長表達生氣

美國、英國和澳洲稍早表示，將為印太地區建立一個安全夥伴關係，這將涉及協助澳洲獲得美國的核動力潛艇，並取消一項價值數百億美元的法國設計的潛艇交易。法國今天對此批評美國無視法國已與澳洲簽訂潛艇採購協議，這種排擠法國的決定表明，當這兩個盟國於印太地區面臨共同挑戰之際，其戰略缺乏一致性。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，美國將法國排除在澳洲潛艇合同之外，法國外長防長勒德里昂痛批並深表遺憾。

法國外長勒德里昂及國防部長Florence Parly在一份聯合聲明中批評說，“當我們在印太地區面臨前所未有的挑戰時，美國選擇將法國這樣的歐洲盟友和夥伴，排除在與澳洲的結構性夥伴關係之外...這表明其缺乏一致性，法國只能表示知悉並感到遺憾。”

法國外長勒德里昂及國防部長Florence Parly在一份聯合聲明中稱，澳洲背棄合約的決定違背了兩國的合作精神。

澳洲在2016年選擇法國造船廠Naval Group簽訂新潛艇採購合同，替換超過20年的柯林斯級潛艇。這曾是世界上利潤最豐的國防交易之一，但由於堪培拉要求大部分製造和零部件在當地採購，因此一直飽受各種問題和延誤的困擾。

法國外長和防長在聲明中還表示，此舉只是增強了歐洲達成戰略自主的必要性。“沒有其他可靠的方式來捍衛我們在世界各地的利益和價值觀，包括在印度-太平洋地區。”

據法新社說，澳大利亞做出這項決定後，法國海軍船舶集團今天對此“深表失望”。法國海軍船舶集團聲明指出：“澳洲不想邁進這項計畫的下個階段，這令海軍船舶集團感到十分失望，本集團建議澳洲建造性能卓越的…常規潛艦。”

法國和澳洲這項造艦交易落後進度數年時間且大幅超出預算，已成為澳洲政治的糾結紛爭。

據該報道，最近於今年6月，法國總統馬克龍曾對這項交易做了“全面和完整”承諾。不過當時澳洲一名國防層峰表示，澳大利亞正積極考量替代方案。

據法新社今天報道稱，澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）今天證實，澳洲決定廢止與法國達成的潛艦交易，改采美英技術來打造核動力潛艦。據莫里森說，澳洲做此決定並不是因為想法改變，而是需求不同了。

法新社稱，法國和澳洲這項造艦交易落後進度數年時間且大幅超出預算，已成為澳洲政治的紛爭糾結。

最近於今年6月，法國總統馬克龍曾對這項交易做了“全面和完整”承諾。不過當時澳洲1名國防層峰表示，澳洲正積極考量替代方案。

對澳大利亞毀約轉與美英建核動力潛艦， 法國外交部今天發布的聲明指出：“當我們在印太地區面臨前所未見的挑戰時，澳洲選擇與美國合作，將像法國這樣的盟友和歐洲夥伴排除在與澳洲的長期合作關係之外，代表澳洲缺乏一致性，法國不得不提到這點，並對此表達遺憾。”