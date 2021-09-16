被取消“世紀合同” 法外長譴責有如“背後捅刀” 要求解釋和說明

就澳大利亞決定終止與法國海軍集團（Naval Group）建設潛艇協議一事，法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）9月16日在接受採訪時表示，“我很生氣，盟友之間不應該如此行事”。他說，“這是（向法國）背後捅了一刀。這種單方面的、粗暴的、不可預測的決定與特朗普先生的做法非常相似。”

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勒德里昂在接受在法國新聞廣播電台（Franceinfo）採訪時說，“我們曾與澳大利亞建立了信任關係，而這種信任被背叛了。”他說，“我今天非常生氣。盟友之間不應該如此行事”。他還批評了“美方的行為”，並稱“這種單方面的、粗暴的、不可預測的決定與特朗普先生的做法非常相似”。美國、英國和澳大利亞15日宣布建立新的三邊安全夥伴關係。白宮公布的三方聯合聲明說，該夥伴關係將顯著深化三國在一系列安全和防務能力上的合作，其首個目標是支持澳海軍建立核動力潛艇部隊，三方將在未來18個月就此展開磋商。

就法澳先前達成的價值900億澳元的潛艇建造協議，勒德里昂回顧說，“（雙方）最初為這份合同進行了兩年的談判，從2014年到2016年。是我與我的團隊參與了談判。”勒德里昂是時任的法國國防部長。他就當時法國海軍集團在競標中擊敗德日企業贏得合同的情形表示，“我們贏了，因為我們是最佳答案”。勒德里昂說，令他更加驚訝的是，第一艘潛艇的生產研究已經開始，該潛艇將於2023年左右成型。

勒德里昂說，“這兩個團隊，澳大利亞工程師在（法國）瑟堡工作，海軍集團人員在（澳洲）阿德萊德工作。然後，突然，‘噗！’的一聲”。他在採訪中承認曾與澳方有過“關於最後期限和價格的問題”，但“從來沒有這種類型的問題”。他說，“我們有一個非常安全的邏輯，一個非常嚴格的時間表。” 有消息說，澳大利亞抱怨法國合同交貨緩慢，所有的12艘潛艇全部到付據稱要到2054年。

除了澳大利亞決定終止潛艇合同的態度之外，勒德里昂對“美國的行為”感到擔憂。他說，“這種單方面的、粗暴的、不可預測的決定與特朗普先生的做法非常相似。這裡是：我們通過拜登總統的聲明突然得知，澳大利亞人和法國之間簽署的合同即將結束，美國將向澳大利亞人提出一個核提議，其內容我們不知道。”

當被記者問到，“我們是否可以理解為美國人通過秘密談判從我們這裡偷走了這份合同？”勒德里昂說，“你對形勢分析得很好”。他說，“但盟友之間不應該如此行事，也不是在想要發展一個連貫和結構化的印太邏輯的行為體之間做的。這是很難忍受的。”他補充說，“我們將看看會發生什麼。當下，我們的立場是非常堅定，完全不理解，要求各方作出解釋和說明。”

此外，法國國防部長帕里（Florence Parly）周四在接受本台採訪時將澳方這一違約行為描述為 “嚴重的”。她認為這一決定構成了“對尊重既定話語的非常糟糕的消息”。帕利說，“就地緣政治和國際政治而言，這很嚴重”。她還說，在華盛頓宣布與英國達成向堪培拉交付核動力潛艇的協議，但沒有法國，她“對美國對待其盟友的方式感到清醒”。