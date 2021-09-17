大幅海報惡搞馬克龍如希特勒 廣告家今過堂 馬克龍提告引議論

法國一位曾出版海報，將總統馬克龍描繪成希特勒的廣告藝術家，今天在土倫刑事法庭遭檢察官要求開罰10000歐元。但這位廣告藝術家稱要捍衛自己的 "幽默權利 "。馬克龍沒有出席庭審。法庭外有示威者舉牌支持惡搞藝術家。

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據法新社說，62歲的米歇爾-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori是一名前廣告主管，因 "公開侮辱 "共和國總統而受審。今年夏天，這位企業家在La Seyne-sur-Mer（瓦爾省）和Toulon發布了兩張代表他的4X3米的大型海報後，馬克龍對此提出了申訴。

第一張是在7月19日發布的，就在政府宣布在法國實行健康證的幾天後，馬克龍被這位廣告藝術家描繪成希特勒，留着小鬍子，穿着納粹制服，口號是："服從命令，接種疫苗"。

一個月後，在對希特勒形象惡搞海報進行調查的同時，米歇爾-安吉-弗洛里又發布了另一張海報，其中馬克龍出現在貝當元帥身邊，戴着同樣的二戰時軍帽，背景是二維碼，上面寫着這樣的信息："只有一個健康證可以通過"。

檢察官批評說，"除了自己，你不會讓任何人笑。“

廣告藝術家的律師貝朗熱-圖爾內譏諷反駁說，"我以為躺殺罪已經結束了，原來我錯了。"

馬克龍沒有派律師代表參加庭審，廣告藝術家的律師圖爾內對 "總統的律師是土倫檢察官辦公室的法律顧問 "這一事實表示遺憾。這名律師說，米歇爾-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori"可能是無禮的、粗魯的和蠱惑人心的，但他沒有任何罪"，律師辯稱，這些海報是 "針對一場論戰和政治辯論 "而製作的。

米歇爾-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori則聲稱自己是 "一個未經認證的幽默大師"。米歇爾-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori說，"有些人在牆上塗鴉，而我做海報"，米歇爾-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori回顧說，這種表達方式是 "世界上最古老的"。

據米歇爾-安吉-弗洛里Michel-Ange Flori聲稱要 "譴責一個正在向獨裁主義漂移的政權對自由的攻擊"。

據法新社說，在土倫法庭前，有十幾個人揮舞着 "我是米歇爾-安吉-弗洛里"的牌子表示支持。

臨近中午時分，法庭宣布退席進行判決審議。