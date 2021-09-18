法國今東邊艷陽西邊雨 反疫苗斥健康證示威繼續上街吼

圖為2021年9月4日由法國民族主義政黨 "愛國者"（Les Patriots）領導人弗洛里安-菲利波（Florian Philippot）發起的星期六示威活動，抗議強制使用疫情防疫健康證延擴至大部分公共空間，一名男子裝扮成耶穌基督，手持寫有 "不要釘死我們的孩子 "的十字架站在埃菲爾鐵塔前抗議。

法國今天繼續部分金秋部分風雨的天氣，反對疫苗與反對健康證措施的民間示威，今天繼續上街。這已經是連續第10個星期六法國各處發生針對性示威遊行。法國警方一早就戒備，因巴黎等地連續以來的此類示威，都發生暴力衝突。此類示威越來越少引發法國人支持，因為法國雖疫情持續平緩，但確診與急救病人越來越多局限於未打疫苗者與年輕人群體中。

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據法新社今天報道稱，在法國總統馬克龍考慮在新冠肺炎病毒疫情下降的情況下取消一些限制時，今天計畫連續第十周周六舉行180個反對健康證的示威。

這些動員是在馬克龍周五在社交網絡上發布的一段視頻中宣布的法國突破5000萬人至少接種一劑新冠疫苗的象徵性里程碑之時進行的。

據警方消息，預計周六巴黎將有1.7萬名反對健康證的示威者，法國其他地區將有8萬至12萬名示威者上街。

上周六的動員活動在全國範圍內聚集了12.1萬名示威者，遠遠低於8月7日的23.7萬名參與者。

與此同時，據當局稱，法國的新冠肺炎病毒疫情正在平息。馬克龍周四表示，他準備在病毒傳播不那麼嚴重的地區取消某些限制，但沒有給出準確的時間表。

反健康證的示威今天計畫在首都舉行三場遊行。 從中午12點開始，"黃馬甲 "將從朱安侯爵廣場（17區）出發，前往Sentier（2區）。

另一場由示威發起人Sophie Tissier（橙色力量）領導的示威將從Laroque廣場（第七區）到Port-Royal（第五區）。

下午2點，由弗洛里安-菲利波（Florian Philippot）（前國民陣線第二號人物，現為國民大會黨）領導的愛國者示威將從第16區的特羅卡德羅人權廣場出發，前往香榭麗舍大街（第7區）。

據該報道，法國警方警告並擔心可能在圖盧茲、南特、波爾多和巴黎可能出現緊張情勢。9月11日，首都巴黎的示威者和警察在當天上午和稍晚結束時在皇家宮周圍爆發衝突，導致104人被捕。

一些示威者強烈反對的對醫務人員強制接種疫苗的措施已經於剛剛過去的周三對270萬僱員生效。 7月21日，在接待50人以上的場所，健康證也已經成為強制性的。隨後，該措施被擴展到醫院（急診部門除外）、酒吧和餐館，根據縣級決定擴展到大型購物中心，並於8月30日擴展到180萬與公眾接觸的僱員。

9月30日，健康證措施擴展至12-17歲的青少年。