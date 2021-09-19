潛艇案讓法國政界群情激昂 反對黨乘機“追打”馬克龍

在澳大利亞撕毀了法國潛艇的巨額合同並轉向購置英美核潛艇後，法國右派總統候選人貝特朗呼籲法國促開北約特別會議，如果沒有滿意答覆，法國應該退出北約。法國反對派還譴責法國總統馬克龍至此仍躲在幕後裝耳聾。

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據法新社今天報道稱，提出競選明年法國總統的右派候選人貝特朗，今天強硬說，應該敦促召開北大西洋公約組織非同尋常的峰會，在峰會上，"我們必須問美國人提出信任問題：你是否尊重我們，北約盟約將走向何方？"貝特朗星期天是在接受RLL/LCI/Le Figaro聯合採訪時如是說，"問題是要知道，對美國人來說，我們是否也算數，或者我們是否是第二等人。"

這位法國上法蘭西省的主席還解釋說，"如果答案不能讓我們滿意，我想法國應當把撤出北約綜合指揮部的問題擺上桌面。”

法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂周六表示，這場危機將影響北約新戰略概念的定義，但沒有提到退出北大西洋聯盟組織。

貝特朗批評說，"法國不應該被當作美國人的僕人。而對美國人來說，永遠是美國優先"。

貝特朗說，"現在是我們表達法國有獨立自主權的時候了，沒有什麼能阻止我們與中國和印度進行對話。” 貝特朗認為，法國迫切需要重新與普京總統進行高級別政治對話，並也與我們的歐洲朋友進行對話，這也將包括需要對德國進行澄清算賬。

據他說，法國還有必要 "看看是否存在我們現在可以質疑的其他合作（......），特別是在太空開發領域。”

貝特朗在右翼民意調查中領先，但至此沒有澄清是否參加黨內初選。貝特朗早前就退出了右派共和黨，但最近表達希望藉助共和黨的力量競選。

貝特朗呼籲馬克龍在這些潛艇問題上出來給法國人一個交代。 貝特朗說對國家元首馬克龍 "處於不透明狀態 "表示遺憾。

據該報道，支持貝特朗這些觀點的是法國議會中的右派共和黨議員小組主席達米安-阿巴德，他在法國3台呼籲議會成立調查委員會，並要外長讓-伊夫-勒德里昂接受聽證，以了解法國的外交在某些方面是否存在失誤或疏忽。

法新社說，在極右翼，瑪麗蓮勒龐稍早也呼籲成立一個調查委員會。極右政黨代理主席喬丹巴爾代拉在接受歐洲1台的採訪提問中說，他的政黨贊成法國退出北約的綜合軍事指揮部合作，以"把讓法國的自由和獨立的手段還給法國"。

在左翼，總統候選人、共產黨人法比安-魯塞爾（Fabien Roussel）周日也在法國國內廣播電台上敦促法國啟動大動作回擊， "立即退出北約的統一指揮"。