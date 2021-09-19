為大幅提升法國戰機效能 台灣與法國簽支援協議

台灣空軍司令部近日與法國幻象戰機製造商達梭（Dassault Aviation）簽署“技術支援服務”協議，將顯着提升幻象2000-5型戰機的妥善率。

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根據台灣國防部公告，國防部國防採購室駐歐採購組13日與法國“達梭公司”簽署為期5年的協議，有關幻象戰機的“技術支援服務”，金額達到新台幣七億九千多萬元，將能顯着提升空軍操作幻象戰機的妥善率。

王定宇表示，這次協議的重點是技術人員的勞務服務，將協助維持幻象戰機的妥善率及高效能戰力，發揮有效制敵丶捍衛台海安全的目標。據王定宇介紹，幻象戰機在台服役已達24年，為維持幻象整體妥善率及雲母中程飛彈丶魔法二型短程飛彈的戰力，台灣空軍在2018年起至2022年止，與法方簽署多項協議，包括飛彈延壽丶戰機零附件等採購案，估計可將幻象戰機妥善率自60%提高到75%。

王定宇表示，台灣國防部在9月17日公布的“技術支援服務”協議，已於9月14日生效，協議效期是到2026年9月13日止，為期5年，法國達梭將派出技術人員直接常駐台灣，協助維持台灣幻象的妥善率和高戰力，履約地點就在新竹空軍基地。

王定宇說，台法在幻象方面的合作協議，2018-22的標的物是“物”，針對幻象戰機的多項採購案，由法方提供幻象戰機丶飛彈所需的各項零附件及航材。

他強調，這次效期到2026年的“技術支援服務”標的則是“人”，屬於技術人員的勞務服務，將由幻象戰機法國原廠商派出多位技術人員直接常駐台灣，協助維持幻象戰機的妥善率及高效能戰力，達到發揮有效制敵丶捍衛台海安全的目標。