澳大利亞總理莫里森今天回擊了法國的指責，法國譴責堪培拉以謊言打算破壞購買法國潛艇的合同，莫里森並稱他幾個月前就提出了與法國合同這方面的擔憂。

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據法新社今天報道稱，澳大利亞決定取消購買法國潛艇的合同，轉而購買美國的核動力船隻，這在巴黎引發了憤怒。馬克龍下令召回法國駐堪培拉和華盛頓的大使，這是一個前所未有的舉動。

澳大利亞這裡莫里森在悉尼的一個新聞發布會上說："我認為他們完全有理由知道，我們對法國攻擊級潛艇的能力不符合我們的戰略利益有深刻和嚴重的保留，而且我們已經明確表示，我們將根據我們的國家戰略利益做出決定。”

據莫里森說，"我並不後悔把澳大利亞的國家利益放在第一位的決定。我永遠不會後悔。"他補充說，“不聽取澳大利亞情報和國防部門的建議，貿然行動就是疏忽。”

報道稱，核動力潛艇明顯比常規（柴電）潛艇更加自主。

澳大利亞國防部長彼得-達頓（Peter Dutton）堅稱，堪培拉一直在與法國 坦率、公開和誠實地討論澳大利亞對該協議的擔憂，該協議不僅超出了預算，並落後於計畫數年。達頓說，他已經親自向他的法國同行Florence Parly表達了這些擔憂。

據達頓說，堪培拉沒有能力購買法國的核動力艦艇，因為每10年都有維護要求，其中包括更換燃料。而美國的核潛艇則沒有這種要求，這證明選擇後者是合理的，儘管澳大利亞沒有核電站。

周六，法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂在法國電視二台發表講話，談到了一場 "嚴重的危機"，並譴責堪培拉和華盛頓方面的 "兩面派"。法國外長說："一直有謊言，一直有兩面派，一直有重大的失信行為，一直有蔑視行為。

法國外長將召回大使描述為一種 "非常具有象徵意義 "的行為，旨在 "向我們以前的夥伴國家表明，我們有非常強烈的不滿，我們之間確實存在着嚴重的危機"。

就法國沒有召回駐倫敦大使，儘管英國也是3國安全公約的一部分，法國說是不必要的："我們知道他們是永久的機會主義。"

美國、澳大利亞和英國周三宣布了一項對抗中國的戰略夥伴關係--AUKUS，包括向堪培拉提供美國的核動力潛艇，這實際上將法國人排除在結盟之外。

法新社說，法國曾在2016年簽署了一份900億澳元（560億歐元）的合同，向澳大利亞提供12艘柴油動力潛艇，由於其規模和戰略意義，通常被稱為 "世紀合同"。

據法國外長說，這場危機將影響北約新戰略概念的定義，但法國沒有提到離開聯盟。據法國外長，應共和國總統馬克龍的要求，北約已開始對其基本原理進行反思。在馬德里舉行的下一次北約首腦會議上，將確定完成新的北約戰略概念。顯然，剛剛發生的事情將與這個定義有關。但與此同時，歐洲必須有自己的戰略指南針，這將在2022年上半年由法國負責。法國在明年1月1日將擔任歐盟主席。

北約聯盟軍事委員會主席的羅伯-鮑爾上將淡化了這一事件的影響，說它不會影響北約內部的 "軍事合作"。

法新社說，美國國務院發言人內德-普萊斯周六回顧了法美關係的重要性。"他說，法國是一個重要的合作夥伴和我們最古老的盟友，我們認為我們的關係是極其寶貴的。