讓法國生氣的核潛艇事件：英國人至此說了什麼沒有？

英國委婉地回應了法國對英國的批評與譏諷。美國、澳大利亞和英國上個周星期三宣布建立對抗中國的戰略夥伴關係，即AUKUS，包括向堪培拉提供美國潛艇，但因澳大利亞為此而撕毀與法國對潛艇世紀合約，引發法國憤怒。法國沒有召回駐倫敦大使，但由法國外長譏諷英國是牆頭草機會主義者，是四輪車上的第五輪。英國官方沒有以牙還牙，只是說，該3國協議表明英國準備堅定地捍衛英國的利益和英國對印太地區的安全和穩定的承諾。

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據法新社今天報道稱，英國新任外交大臣麗茲特魯斯Liz Truss為倫敦與華盛頓和堪培拉達成防務協議的做法進行了辯護，因在澳大利亞取消了一項與法國的巨型潛艇合同後，巴黎表達了憤怒。

英國最高外交官周日在《每日電訊報》發表的專欄文章中寫道，該協議表明英國準備 "堅定地捍衛我們的利益 "和 "我們對印太地區的安全和穩定的承諾"。

美國、澳大利亞和英國周三宣布建立對抗中國的戰略夥伴關係，即AUKUS，包括向堪培拉提供美國核動力潛艇。

但澳大利亞決定取消購買法國常規潛艇的560億歐元合同，轉而購買美國的核動力潛艇，這在巴黎引發了憤怒。馬克龍總統已下令召回法國駐堪培拉和華盛頓的大使，這是一個前所未有的舉措。

法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂周六在法國電視二台發表講話，指出這是一場 "嚴重的危機"，並譴責堪培拉和華盛頓耍 "兩面派"。但另一方面，巴黎認為沒有必要召回法國駐倫敦大使，並諷刺地提到英國的 "永遠都是機會主義者"，並稱該國是汽車上的 "第五輪"。

不過，在麗茲特魯斯Liz Truss的講話中，英國外交部長並沒有提到與法國的緊張關係，只是強調了 "英國走向全球 "的口號，這是英國首相鮑里斯-約翰遜在英國脫歐後鼓動英國擴大在世界的地位時，喜歡聽到的口號。

英國新任外交大臣麗茲特魯斯Liz Truss還將她的聯合國之行描述為 "秋天的開始，英國將在世界舞台上插上它走向全球的旗幟"。英國新任外交大臣麗茲特魯斯Liz Truss並提到了定於11月在格拉斯哥舉行的重大氣候會議COP26。

而在泰晤士電台，世界氣候會議COP26主席阿洛克-夏爾馬Alok Sharma對法國歐洲事務國務秘書Clément Beaune的批評則提出異議，法國歐洲事務國務秘書談到倫敦對華盛頓的關係時稱是 "一種公認的附庸化 "形式。

阿洛克-夏爾馬Alok Sharma說，"我不認為英國對任何人有附庸地位。"阿洛克-夏爾馬還說，"我們在這裡的是三個親密盟友之間的協議。"他補充說："至於法國，我們還有其他聯盟關係中在安全問題上與法國緊密聯繫在一起。”