馬克龍要把法國的安理會常任理事國位置讓給歐盟？法總統府闢謠英媒

9月22日早4點，英國每日電訊報刊文，稱馬克龍已經做好準備“把聯合國安理會常任理事國的位置讓給歐盟”。對此，法國總統府愛麗舍宮9月22日星期三嚴正發聲闢謠：“這個席位屬於法國，也將繼續屬於法國”。不過在諸多政治人物敦促下，馬克龍本人仍尚未出面回應。

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英國每日電訊報發表這篇文章，正值倫敦，華盛頓，巴黎陷入外交危機。該文寫道：“如果布魯塞爾支持其軍事計畫，馬克龍願意向歐盟奉上法國的安理會位置”，引述的是“法國總統的一位近前盟友”。文中指出：“澳大利亞退出了與法國的450億英鎊潛艇合同後，轉而與美英簽署了AUKUS安全協議。巴黎方面正在帶頭推動更加緊密的歐盟軍事一體化進程…傳統的歐盟常備軍仍然遙不可及，而默克爾即將退出政治舞台，馬克龍躍躍欲試，準備成為歐盟最有影響力的領導人，並決意為此奠定基石”。

每日電訊報繼續寫道：“在美軍撤出阿富汗，歐盟考慮打造五千人快速反應部隊之際，法國是英國脫歐之後唯一一個在安理會擁有常任理事國席位的歐盟成員國，而歐盟本身則只有觀察員的地位”，“法國要求德，意，西班牙等增加軍費的呼聲，引來了柏林，包括默克爾和舒爾茨的回應，稱巴黎可以將聯合國的席位給布魯塞爾使用，但一直被法國拒絕”。該文隨後指出：“據理解，如果讓步能夠讓歐盟在外交政策和共同防禦領域統一發聲，馬克龍願意探討法國的聯合國席位分享計畫”。“被問及具體細節，愛麗舍宮稱無可奉告”。

每日電訊報分析認為，“法國和德國都希望歐盟成員國失去歐盟外交政策否決權，以人口加權投票來取代全體一致投票。這勢必讓巴黎和柏林的影響力擴大，同時也招致了部分成員國的反對”。該報引述英國保守黨議員鮑勃-西利的觀點，稱“歐盟軍隊若破壞北約，或導致歐美分離，這將會是歐洲自上世紀三十年代以來，犯下的最危險的自殘行為”。

這篇文章發表後不久，法新社巴黎站稱，愛麗舍宮對“法國將安理會常任理事國席位讓給歐盟”的消息進行“嚴正闢謠”。愛麗舍宮指出，“這個席位屬於法國，也將繼續屬於法國”，“主權完整的法國，與歐盟進行着必要的協調工作”。

由於馬克龍本人尚未公開闢謠，其他黨派政要藉機紛紛發聲。極左派的梅朗雄發推，稱“馬克龍需要緊急闢謠，法國永遠都不可能出讓安理會席位。誰讓這種危機出現，誰就是叛徒”。極右翼的勒龐也發推，稱“如果這個消息是確切的，這就是對法國國家的背叛，如果這消息不是真的，那麼馬克龍就需要闢謠，並且要快”。