世衛在里昂建全球醫療培訓中心 譚德塞與馬克龍周一剪綵

法國總統馬克龍和世界衛生組織總幹事譚德塞定於下周一出席在法國里昂為落成的聯合國世界衛生組織所屬全球培訓中心成立儀式。這個強大的聯合國機構的全球培訓中心，該中心位於大流行病的前線。法國前衛生部長布贊於8月16日被世衛組織任命為該機構負責人。

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據法新社說，法國總統馬克龍和世界衛生組織總幹事譚德塞希望該培訓中心能為防治新冠疫情提供服務。新的里昂衛生機構配備了人工智能和虛擬現實等尖端教育技術以及世界一流的衛生應急模擬中心，旨在為全球數百萬衛生工作者提供培訓。

世界培訓中心計畫於2019年啟動，並在春季開始其在線課程，旨在成為 公共衛生的參考培訓結構，馬克龍於5月在世衛說，法國對此計畫的投資超過1.2億歐元。該培訓機構也獲得地方政府提供部分資金，將於2023年在里昂的Gerland生物技術研究中心開放，該中心是國際癌症研究機構和賽諾菲等製藥集團的所在地。

新機構將成為世衛組織的一個組成部分，並將由前法國衛生部長阿涅斯-布贊負責執行，布贊於8月16日被世衛組織負責人任命為該職位。

距離可持續發展目標的最後期限還有不到十年的時間，很少有國家能夠如期實現所有與健康有關的目標。在西非埃博拉病毒大爆發期間（2013年底至2016年），衛生工作者也被證明是真正的前線士兵，在與這種可怕的殺手病毒的鬥爭中付出了沉重的代價。

與此同時，儘管全球衛生工作者隊伍大幅增加，但據世衛組織稱，到2030年仍將有1800萬衛生工作者的缺口，而低收入國家將面臨醫護人員枯竭的最大挑戰。

對聯合國機構來說，主要問題是，雖然醫學知識庫每隔幾個月就會翻新，但全世界所有衛生工作者仍然需要十年以上的時間來應用最新的做法和規範性指導。據該報道，因此，需要增加和加快對衛生工作者的專業培訓。

該培訓機構全面投入使用後，將成為世衛組織針對中級專業人員的培訓項目的中心，包括世衛組織工作人員和外部學生。它也將成為衛生應急準備和反應方面的培訓和模擬的主要設施。

報道稱，該培訓機構已經提供在線課程，包括一個使用增強現實技術的應用程序，以幫助衛生工作者應對他們中的許多人在新冠肺炎病毒大流行期間每天面臨的一個主要挑戰：在照顧病人時如何不被病毒感染。

新的消息說，譚德塞競選連任世衛組織總幹事一職，而法國前衛生部長布贊日前被法國司法調查受控應對新冠病毒疫情瀆職涉嫌危及他人的生命，有被起訴的危險。