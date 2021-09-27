巴黎與郊區間築起了一堵牆，阻擋吸毒者大軍

巴黎和塞納-聖但尼之間修建起的一道牆，向人們展現出法國首都毒品吸食與販運的嚴重程度。吸毒群體數十年來在巴黎北郊根深蒂固，已遭到警局多次疏散，然而警方承認疏散只能解一時之困，而着眼長期，多位政治人物提到的方案包括建立集中安置中心，助其擺脫毒品等。

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這種毒品被稱為“窮人的毒品”，名叫“快克”，又稱“霹靂可卡因”。它是一種廉價的可卡因衍生物，這種白色粉末可以用小蘇打或氨水稀釋，效果比可卡因更強大，但也更短暫。因為這種屬性，吸食者們更加成倍地去尋求，購買，使用。“快克”毒品在販售的時候，形狀多為卵石或煎餅的形狀，可通過吸管吸入，或者通過皮膚注入。目前一顆“快客”毒品鵝卵石的售價約為15歐元。除了上癮的高風險外，它還會導致人體呼吸系統、心臟和精神方面出現併發症。

法國藥物和藥物成癮觀察站在一項聯合研究調查當中總結稱，“快克”毒品的消費群體主要是各個年齡段的男性，他們通常處於極度不穩定和被社會孤立的狀態，超過三分之二的吸食者無家可歸，或被安置在社會救助機構。

根據法國藥物和藥物成癮觀察站的數據，2019年，巴黎所在的法蘭西島大區共有1萬3千多名“快克”毒品吸食者，而上周五政府部門派出警力，從北郊疏散的，僅50人。警方指出，“快克”毒品不僅對警方來說是一個頭痛的問題，也是一種“衛生，社會性的問題”。目前，只有在對他人或公共秩序構成風險的情況下，才可以由警察局長或醫生決定對吸毒者進行臨時強制拘留。對此，法新社指出，許多專家質疑將這一群體疏散，長期來看可能不是一個有效的辦法。

上世紀八十年代以來，法蘭西島大區的“快克”毒品消費出現明顯化趨勢，吸毒者和毒販在巴黎東北部靠近Porte de la Chapelle附近的“快克山”定居。2019 年11月的疏散工作之後，“快克毒品中心區域”轉移到了巴黎東北部的斯大林格勒廣場到維萊特之間。民憤之下，警署堵死了一處聯通巴黎和該處郊區的通道，希望阻止吸毒者們進入。不過，吸毒者們照樣可以繞路，而且居民們進入巴黎，現在也不得不繞遠路了。這引發了該地市政府的不滿，該市市長科恩和和附近歐貝維利耶副市長田玲譴責巴黎警署將吸毒者們疏散到此地，擔心此地將出現一系列麻煩。