第11屆中國紀錄片電影節巴黎開幕

電影協會組織Ecrans des mondes每年一度的中國紀錄片電影節Ecrans de Chine “中國銀幕‘，本周末在巴黎啟動。10月1日至3日之間，7部紀錄片將在巴黎14區的Entrepot 電影院與公眾見面，在紛紛擾擾的國際環境下，從不同角度，展示中國土地上的日常現實。

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”中國銀幕“電影節由非盈利協會組織Ecrans des Mondes 組織，去年在新冠疫情中走過了第10個年頭。如今觀眾重新走回電影院之際，這第11屆中國紀錄片電影節以7部不同主題的影片，將因疫情下的旅行限令而被隔絕了中國現實生活，呈現給法國的公眾。

這7部影片可以說是一次多視角的現實體驗。9月29日晚間的開幕儀式播放了中國導演周浩的作品。展示的是中國西南少數民族彝族的一個分支他留人，遠離城市化快速發展大潮的傳統生活與地方文化。10月1日晚間，影片Foret Ecarlate將帶領觀眾，走近位於青藏高原的的亞青鄔禪林。這裡被看作是世界最大的尼姑聚居地之一。音譯名為黃妤晴的導演則通過一對哈薩克青年的婚禮，試圖展示中國語境下哈薩克傳統文化面對的選擇。影片正在消失的村莊，鏡頭對準山西山區一個有着300年歷史，但如今只有15名居民的村莊，與中國經濟繁榮景象相距甚遠的現實生活。François Yang 的影片跟蹤一個早年託付給一個瑞士家庭的女子的尋根之旅，展示夢想中的家鄉與現實的差距。影片“南方風”中被突如其來的新冠疫情阻斷在旅遊途中的那對退休夫婦的經歷，讓人想起一年半前無數人曾經有過的迷茫與恐懼。電影節也將播放Alain Lewkowicz的影片，記錄台灣在中國日益咄咄逼人的陰影下的民主建設。

根據電影節的介紹，參加電影節的影片均是獨立製片人的作品。既不是官方宣傳，也不是地下電影，更不是以歐洲為中心的視角。廣州國際紀錄片節、巴黎利氏學社、意大利以及德國的孔子學院、法國國立視聽研究院等都是合作夥伴。

法國著名漢學家瑪麗-侯芷明是本屆電影節的Marraine。 她在電影節致辭中寫道，自新冠疫情以來，中國關上國門，很少有人從外國獲准前往。她相信，那些一年多來為無法去中國旅行而失望的人可以借這次電影節，坐在Entrepot 電影院的舒適座椅上，遍覽中國各地。

中國銀幕創立以來，如今已經發展到其他歐洲國家。在巴黎之外，德國慕尼黑、意大利城市羅馬、米蘭和那不勒斯、希臘城市米蒂利尼等地都將舉行展映活動。

您可以在Ecrans de Chine 網站上找到這三天的放映安排。