薩科齊競選資金案罪成 被判1年監禁在家服刑 其本人提出上訴

巴黎輕罪法院9月30日就法國前總統薩科齊非法使用2012年總統競選資金案，判處其一年監禁，將在佩戴電子監控環下在家服刑。薩科齊就此成為了法蘭西第五共和國以來首位被判刑入獄的前總統。宣判時並未出庭的薩科齊隨後通過其律師表示，將對這一結果提出上訴。

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此前，薩科齊團隊被控在2012年法國大選期間，違規使用選舉資金，並通過公關機構做假賬來掩蓋超支。法國選舉法對總統競選人參加第二輪總統大選設有約2250萬歐元的競選資金上限規定。然而，巴黎檢察官辦公室公布的調查結果顯示，法國“比格馬利翁”（Bygmalion）公關公司可能通過做假賬的方式隱藏部分競選資金，使得薩科齊2012年的實際競選花費超標一倍多。在這起案件中，薩科齊沒有被指控犯有作為欺詐核心的參與造假髮票制度，而是被指控超過了選舉費用的法定限制。

在審判過程中，相關14名被告中只有4人（3名前“比格馬利翁”公關公司高管和曾任2012年薩科齊競選活動副主任的傑羅姆·拉夫里勒（Jérôme Lavrilleux）部分承認他們在實施虛假髮票制度中的責任），該制度旨在掩蓋薩科齊在當年大選中作為總統候選人尋求競選連任時的超額開支。在薩科齊敗選兩年後，這一醜聞被揭露，導致法國政界右派發生一系列醜聞。調查顯示，由“比格馬利翁”公關公司組織的44次薩科齊競選集會的實際價格被大幅削減；80%的發票消失了，其餘部分由薩科齊所屬的人民運動聯盟（UMP）以虛構的政黨會議的名義支付。

今年3月1日，巴黎輕罪法院已裁定薩科齊“腐敗”和“以權謀私”罪名成立，判處其3年有期徒刑，其中包括1年實刑。他對這一判決提出了上訴。薩科齊沒有出席聽取周四的最新判決。在5月至6月的五周審判期間，他只在審訊當天出席了一次。出庭時，薩科齊堅稱，“我在政治上、行政上有責任，但沒有刑事責任。”報導指，在宣布對薩科齊的判決時，整個法庭都發出了一陣雜音，該判決比檢方要求的判決更嚴厲（一年監禁，包括六個月的緩刑）。

薩科齊的律師埃爾佐格（Thierry Herzog）在離開法庭時說，“薩科齊總統，我剛剛與他通了電話，他要求我上訴，我將立即這樣做。”赫爾佐格說，“所作出的判決是可能發生的最高刑罰。薩科齊總統從未要求得到比別人更好的待遇，但也沒有理由得到更差的待遇。”

案件主審法官維吉耶（Caroline Viguier）堅持認為，這位前國家元首“知道授權選舉資金的法定上限”，“他故意不對發生的費用進行任何控制”，這些費用總額為4280萬歐元，幾乎是當時法定上限的兩倍。除薩科齊外，其餘13名共同被告因同謀罪被判處2至3年半監禁。薩科齊被判刑的消息傳出後，右派政客中不少人向他表示支持，而其他的政治派別人物則大多讚揚司法獨立性。