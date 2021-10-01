勒德里昂：奧庫斯協議是一個新的軍事聯盟 脫離北約不在考慮之列

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）9月29日在參加由法國參議院外交、國防和軍隊事務委員會就澳英美三邊安全協議，即奧庫斯協議（AUKUS）和澳洲潛艇事件舉行的系列聽證會上發言表示，擺脫潛艇危機將需要強有力的行動，而不僅僅是言語。他認為，三邊安全協議帶來的戰略轉變對歐洲的影響很大。

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勒德里昂在當天的聽證會上首先詳細介紹了法澳“未來潛艇”合作計畫。雙方曾於2016年12月簽署了政府間的協議，然後在2019年2月簽署了戰略夥伴關係協議。根據兩國達成的協議，法國海軍集團幫助澳洲建造常規動力潛艇的生產應該在2023年開始，第一艘潛艇原計畫在2033年或2034年交付。勒德里昂指出，該計畫包括與美國的軍工企業合作，由洛克希德·馬丁公司負責武器系統。

勒德里昂表示，不可否認的是，在執行協議時遇到了一些挑戰。他說，這些挑戰但都被系統地克服了。9月15日，也就是宣布達成奧庫斯協議的日子，法國政府收到了來自堪培拉的確認，潛艇計畫的第二階段可以啟動。然後，勒德里昂部長列舉了過去幾個月來巴黎與華盛頓和堪培拉就這一具體問題進行的多次磋商。他說，“在9月15日之前的任何時候，澳大利亞人都沒有表示他們希望放棄發展‘攻擊’級潛艇或終止我們的夥伴關係。”

勒德里昂說，巴黎認為奧庫斯協議是“澳大利亞的背叛和對跨大西洋關係信任的破壞”。他說，“事關我們的聯盟和夥伴關係的意義”。他表示，“這種違反信任的行為要求對我們與澳大利亞的合作進行審查和反思”。

勒德里昂說，澳洲在美英的幫助下將獲得核動力潛艇也是一個“向未知領域的飛躍”，因為堪培拉已經作出了“選擇使用一種它不掌握也不會在未來掌握的技術”。關於美國，拜登總統已經做出了初步承諾。但勒德里昂說強調，“危機是嚴重的，並不因為恢復了對話而結束。走出危機將需要強有力的行動而不是言辭”。

勒德里昂告訴參議員們，“至於英國人，如果他們希望我們向前邁進並重新獲得某種形式的信任，那麼球現在就在他們的腳下。這就是總統向英國首相非常堅定地表示的內容。但在做任何事情之前，我們將不得不審查我們的關係”。

與會的參議員們試圖找出在澳大利亞突然取消訂購潛艇事件中存在的情報過失，勒德里昂稱，“（法國）海軍集團根本就沒有發現有什麼事情要發生。我們也沒有。毫無一人（認識到將出現問題）”。

在談到澳英美新達成的三邊安全協議時，勒德里昂提到了時長“幾個月的欺騙和假裝”。他補充說，“如果（澳洲）有尋找新的交易，那是在一個極小的委員會中制定的。......為了更進一步，法國情報部門將不得不使用我們不使用的方法......”。

該委員會還就這一逆轉的戰略後果詢問了勒德里昂。他在回答中表達了對這一新的三方協議的擔憂，並稱，“奧庫斯（協議）實際上是一個新的軍事聯盟的名稱，也是在一個將對抗系統化的邏輯上的調整。”勒德里昂說，他認為，澳大利亞的選擇相當於向美國喪失了主權，這只能加劇與中國在印太地區的緊張關係。

勒德里昂強調，法國無意在潛艇事件後從參與印太地區事務中退縮。他說，“在印太地區，我們必須繼續並加快實施我們的戰略，這將是法國在2022年擔任歐盟輪值主席國時的主要焦點之一”。他指出，“我們不能對一個在2030年世界60%的GDP將受到威脅的地區置之不理”。他還提到了法國的其他夥伴關係，特別是與印度和新加坡的夥伴關係。”

勒德里昂表示，法國承擔與中國的競爭，但尋求與“印太地區的所有參與者建立一個與中國模式的替代模式”。勒德里昂特別提到了他最近與印度、印度尼西亞和日本外長的會晤。他說，巴黎將繼續在整個印太地區“促進多邊主義”，以“在所有領域：海上安全、基礎建設連通性、環境保護、貿易、航行自由--表明另一種方式是可能的”。作證期間，他還堅持強調加強歐洲防務的重要性，以便使歐洲能夠維護其利益。

勒德里昂說，“這場外交危機必須是對歐洲主權的一種鞭策。迫切需要加強我們幾年來一步步建立起來的防衛歐洲；我們的安全和主權正處於危險之中”。不過，他在表態中排除了法國離開北約聯盟的可能性。他說，“脫離北約不在考慮之列”。

勒德里昂說，相反，法國堅定地致力於“審查北約的戰略概念”。他表示，這場危機並沒有使美國對《北約公約》第五條和“北約的核心業務，即集體防禦”的承諾受到質疑。勒德里昂提出，法國必須追求“從根本上重新定義北約的使命”，而這一使命是指馬克龍總統在2019年11月關於北約 “腦死亡”和需要重新定義其戰略問題的言論。