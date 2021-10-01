歐洲維吾爾人彙聚巴黎舉行大遊行呼籲北京停止鎮壓

來自歐洲各地的維吾爾族人10月2日彙聚巴黎舉行大規模的示威遊行活動，呼籲中國當局立即關閉再教育營，停止對新疆維吾爾族人的鎮壓活動，最近幾年來，歐洲的維吾爾族人每年在中國國慶期間在布魯塞爾等地舉行示威，此番為何將示威地點選擇在巴黎？

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組織這次巴黎大遊行活動的歐洲維吾爾學院主席迪麗努爾女士周四在記者會上這樣解釋說：“今年，歐洲維吾爾學院召集在歐洲各地的維吾爾族人共同彙聚巴黎，而不是各自分散地舉辦活動，之所以選擇巴黎，是因為，在歐洲已經有多個國家的議會通過有關維吾爾族被種族屠殺的議案，例如，比利時，英國，荷蘭，還包括沒有一個維吾爾族人的立陶碗，因此我們期待法國國民議會能夠儘快審議有關維吾爾種族屠殺的議案，期待法國能夠採取具體行動來阻止對維吾爾的種族屠殺行為。“

據介紹，今天的示威遊行活動罕見地彙聚了來自各個領域的非政府組織，除了總部位於德國的世界維吾爾大會，法國以及歐洲各地的維吾爾協會之外，還包括法國的多家維權組織，反種族歧視組織以及一些女權組織，以及另類全球化組織ATTAC，法國的青年氣候活動組織，等等，當然，牽頭舉辦遊行還包括海外捍衛西藏，蒙古運動的組織以及一些捍衛香港以及台灣的組織。

此外，積極參與捍衛維吾爾族權利的多位法國以及比利時的歐洲議會的議員將參與今天的示威活動並且發表演講，他們中包括法國的歐洲議員拉斐爾.格律克茲曼(Raphael Glucksmann)，比利時歐洲議員塞繆爾.科格拉蒂（Samuel Cogolati）等等。

示威遊行下午14點在巴士底廣場啟動，遊行的路線是從巴士底廣場至共和廣場，演講活動將在共和廣場舉行。

法國國民議會團結維吾爾人團體今年六月向國民議會遞交的一份有關維吾爾族人遭到種族屠殺的議案，呼籲議會將中國針對對待新疆維吾爾族人的鎮壓措施定性為是種族屠殺。牽頭起草此一議案的法國國民議會議員，上塞納省自由與國土黨成員，法國國民議會外交委員會的成員，Frédéric Dumas女士。該議案的五十多位簽名者絕大多數為左翼政黨議員，支持議案的執政黨議員寥寥無幾。

古力巴哈爾：讓維吾爾族人象人一樣的生活

一年前推出介紹她在新疆再教育營被關押的經歷《中國“古拉格”的倖存者》一書的維族婦女古力巴哈爾·買哈木提江用中文接受了法廣的採訪，她針對中國使館譴責她書中的內容“一派胡言”回應說，書中描寫的都是她的親身經歷，就中國官方譴責她有生活作風問題，她說，假如我答應和他們合作，那我就什麼問題都沒有了。最後，她呼籲中國當局關閉新疆的再教育營，釋放被關押的無辜的維吾爾人，讓他們能夠象人一樣的生活。她說，她根本不相信新疆有什麼恐怖分子：“他們說我也是恐怖分子，您覺得我象個恐怖分子嗎？”

《中國“古拉格”的倖存者》一書已經被翻譯成意大利語等三種文字出版，正在被翻譯成其他14種語言。