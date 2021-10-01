法國駐美大使返回華盛頓後與沙利文在白宮會談

經美法兩國總統9月22日進行通話，就澳英美三邊安全協議（AUKUS）和澳洲潛艇事件帶來的爭議進行協商後，法國駐美國大使埃蒂安（Philippe Etienne）已返回華盛頓續職。美國白宮30日通過聲明表示，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）當天與埃蒂安進行了會談，雙方跟進兩國元首通話內容等系列問題進行交流。

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此前，埃蒂安通過推特表示，“在我們兩國總統的對話之後，我帶着明確的任務回到美國，對話確定了這次重新接觸的條件和優先事項，目的是重建我們關係中的信任；這將涉及大量的工作。”美國國家安全委員會發言人艾米麗·霍恩（Emily Horne）在聲明中介紹稱，“這次會晤符合拜登總統和馬克龍總統在9月22日電話中的共同承諾，即開始就一系列戰略問題進行深入磋商，以便為確保信任創造條件，並為實現共同目標提出具體措施。”

霍恩說，“沙利文先生歡迎埃蒂安大使計畫在拜登總統和馬克龍總統10月底在歐洲會晤之前，與美國政府各部門官員接觸，繼續推進我們的共同議程。”埃蒂安會後在推特上轉發了白宮的聲明，並上傳了與沙利文在白宮的合影。他寫道，“與國家安全顧問沙利文舉行了重要的會議，我們將就執行我們總統的聯合聲明，制定一個共同的戰略議程，包括支持法國-歐盟在印度-太平洋地區的參與，加強歐盟的防衛和美國-歐盟合作打擊恐怖主義。”