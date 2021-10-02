巴黎市長：巴黎與受迫害的維吾爾族人站在一起

10月2日，來自歐洲各地的維吾爾族人彙聚巴黎舉行大規模的示威遊行活動，呼籲中國當局立即關閉再教育營，停止對新疆維吾爾族人的鎮壓活動。巴黎市長安娜·伊達爾戈（Anne Hidalgo）當日在推特上宣布，一家幫助機構“維吾爾族人之家”即將在巴黎運營，市政廳將在11月12日以維吾爾族的顏色進行照明”。

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歐洲維吾爾學院星期六在巴黎巴士底獄廣場組織了一次大型示威活動，“反對對維吾爾族人的種族滅絕”。勞工權利組織還在巴黎兩家的Zara商店前舉行行動，譴責對維吾爾族人強迫勞動產品的剝削。

伊達爾戈表示，“當許多人在本周六為支持維吾爾族人而遊行時，巴黎與這個受迫害的民族站在一起。一家維吾爾族人之家即將在巴黎運營，市政廳將在11月12日以維吾爾族的顏色進行照明。#FreeUyghurs”

歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）在巴士底獄廣場示威活動期間，呼籲法國總統馬克龍與他的歐洲夥伴一起“捍衛維吾爾族人”。他敦促歐盟在其境內禁止“奴役維吾爾族人所產生的產品”，並制裁那些相關責任人。

伊達爾戈說，“感謝格魯克斯曼因為他對維吾爾族人的承諾堅定不移。讓我們一起繼續這場鬥爭。”9月12日，伊達爾戈宣布以社會黨人身份參選2022年總統大選，尋求成為法國首位女總統。