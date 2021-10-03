法國政商體屆風雲人物伯納德•塔皮於巴黎病逝 享年78歲

法國著名商人、政治家和公眾人物，阿迪達斯公司和法甲奧林匹克馬賽足球俱樂部前老闆伯納德•塔皮（Bernard Tapie），10月3日早8點40分因病在巴黎7區的家中去世，享年78歲。

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伯納德•塔皮於1943年1月26日出生在巴黎20區。他的父親是一名工人，母親是一名看護。在獲得電子技工的文憑後，他開始以本名伯納德•塔皮嘗試成為一名歌手，但沒有成功。隨後，他嘗試成為三級方程式賽車駕駛員，但在一次事故後放棄了車手的職業，這次事故曾使他昏迷了好幾天。

1967年，伯納德•塔皮進軍商界成為了一名企業家，銷售電視機。十年後，他領導的企業開始專門收購破產公司，如1980年對法國武器和自行車製造廠品牌的收購。1983年，伯納德•塔皮進入投資體育事業，以名下的環保食品連鎖店“La Vie Claire”冠名，組建了一支職業自行車隊，該隊車手並贏得了上世紀80年代中期兩屆環法自行車賽的冠軍。

1986年，伯納德•塔皮轉向足球並以1法郎的象徵性價格接管了奧林匹克馬賽足球俱樂部，該隊迅速成為法甲聯賽的領頭羊。1989年至1992年，奧林匹克馬賽隊連續贏得四次法甲冠軍，曾兩次闖入歐冠決賽，並贏得了一座法國杯和一座歐冠獎盃 。這仍然是迄今為止唯一一個由法國俱樂部贏得的歐冠獎盃 。

在他的領導下，奧林匹克馬賽隊啟用了當時許多年輕的希望之星，這些球員後來許多都成為名震世界足壇的球星，包括曼聯傳奇埃里克·坎通納、現任法國男足主教練迪迪埃·德尚、前法國隊門將法比安·巴特斯等人。

伯納德•塔皮還曾進入政界。他的第一個令人印象深刻的政治活動是1989年與極右翼政黨領導人讓-馬里·勒龐的著名電視辯論。這次辯論也給時任法國總統密特朗留下了深刻的印象。密特朗於1992年4月要求他的總理皮埃爾·貝雷戈瓦將伯納德•塔皮納入政府。伯納德•塔皮成為城市事務部長，此後他也曾在法國和歐洲議會擔任議員。

伯納德•塔皮也因1990年時通過向里昂信貸銀行貸款對阿迪達斯公司的收購而面臨曠日持久的法律訴訟。直至今日，這項此起彼伏的系列訴訟案仍尚未完結。2017年9月，伯納德•塔皮宣布他患上了胃癌，在與癌症進行了長達四年的頑強鬥爭後他在周日因病去世，享年78歲。

今年4月，身患重病的伯納德•塔皮在接受法國電視一台採訪時被主持人問到，“當你不在人世的那一天，你希望人們怎麼說你？”他當時則回答說，“我不在乎在我離開的那天人們會怎麼說我，重要的是他們會怎麼想，而我知道這個問題的答案。事情進展順利時，我每天能收到一萬封信，事情進展不順利時，能收到兩封信。”

伯納德•塔皮的家人在《普羅旺斯報》援引的一份聲明中說，“多米尼克•塔皮和她的孩子們非常悲痛地宣布，她的丈夫和他們的父親伯納德•塔皮於10月3日星期日上午8點40分因癌症去世”。聲明說，“他表示希望被埋葬在馬賽，他心愛的城市。”據悉，伯納德•塔皮的葬禮將於本周在馬賽主教座堂舉行。

馬賽市長、社會黨人帕揚（Benoît Payan）此前曾宣布，“馬賽會向他致以他值得的人民的致敬。”帕揚稱讚伯納德•塔皮是“一個陽光的、叛逆的、堅定的人，一個命中註定的馬賽人，（他）在馬賽找到了一種精神狀態，一個他知道如何以自己的方式體現的城市，以至於與這座城市的所有最壞或最好的方面融為一體”。

帕揚說，伯納德•塔皮的家人希望伯納德•塔皮最後一次進入奧林匹克馬賽隊主場-韋洛德羅姆體育場，“一個燃燒的教堂”。該隊支持者和馬賽居民到時可以來球場向這位前馬賽奧林匹克隊主席表示敬意。至於葬禮，將在面向地中海的馬賽主教座堂舉行，馬賽市長補充說，目前還無法明確儀式的日期。

法國總統馬克龍夫婦周日表示，他們對伯納德•塔皮的去世感到悲傷。愛麗舍宮通過聲明說，伯納德•塔皮，“他的雄心、精力和熱情是幾代法國人的靈感來源。對他的家人和朋友，他們表示敬意的慰問。”

法國總理讓-卡斯泰在受訪時說，“伯納德•塔皮是個鬥士。他總是就反對極右翼（勢力）和事業非常投入。他付出了一切。他與疾病作鬥爭，就像他一直以來的鬥士形象一樣”。