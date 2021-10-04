法國共和黨競選總統指定候選人？今早新紛爭

法國右翼共和黨為明年總統大選誰代表該黨出面競選爭吵不休。前不久法國地方選舉，出人意料讓傳統的共和黨與社會黨獲得選舉翻身，也讓共和黨與社會黨挺進總統選舉重燃希望並成熱門關注，這也加劇了共和黨內部爭吵。獲意向民意支持較多的上法蘭西大區主席貝特朗雖然為了避免黨內初選翻車已經退出共和黨，卻更要共和黨支持他成為自然的共和黨總統競選候選人，但巴黎大區主席佩克雷澤對他說不。共和黨妥協，不敢敲定黨內初選原則，而決定12月4日舉行大會，讓黨員決定由誰出面競選，貝特朗要求共和黨提前做出抉擇。

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據法新社今天報道稱，渴望在總統選舉中代表右派的佩克雷澤Valerie Pecresse今天周一表示，關於候選人選擇的辯論已經結束，而她的競爭對手貝特朗則要求加快日程。

佩克雷澤說，黨有黨規，我從一開始就尊重黨規。佩克雷澤在France inter節目中說：我們必須尊重集體決定。她補充說："加快日程並不比民主更讓我害怕"，但 "關於選擇候選人權利的方式的辯論已經結束"。

根據共和黨已經決定，他們的候選人將在12月4日的大會上由黨員大會指定。貝特朗威脅屆時將會有衝突。貝特朗呼籲共和黨都站在他一邊。

貝特朗今天周一在法國新聞台France Info上說，由大會指定候選人是共和黨的傳統做法。而他才是 "最合適的人選"。他補充說：要等到12月4日才決定，太晚了！

但是，佩克雷澤在另外一個法國新聞電台國內台回擊貝特朗說，他只需要告訴共和黨當局尊重民主就行了。

據佩克雷澤說，法國總統選舉從未如此開放可能性門檻，因為只要獲得16、17、18%的選票就能進入第二輪。如果右派共和黨按照她的競選綱領，共和黨就有可能勝選。

當被問及佩克雷澤與競爭對手貝特朗的區別時，佩克雷澤提到學校、生態和家庭："我沒有聽到右派涉及處理這些主題，"她說，她說獨到的候選人。據佩克雷澤說："在改革問題上，我想更進一步，以便國家更有力地復蘇"，例如在退休年齡上，"我們必須提高到65歲"。法新社說，而貝特朗則提出退休年齡是64歲更好。

共和黨另外一名已經宣布競選明年總統的候選人，前部長巴爾尼耶今天早上表態，反對提前指定黨內候選人，表示尊重民主進程。