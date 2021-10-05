法國天主教會地震：50年3千多戀童癖神父罪惡 成千上萬受害者

一個揭露法國天主教會戀童癖犯罪的獨立調查報告今天問世。法國天主教會今天也啟動公共調查程序，在各地教堂設立接待站接受天主教信徒挺身揭露與控訴，並建立身心安撫心理陪同撫慰機制。面對成千上萬教會神職人員戀童癖罪行造成的受害者多年的抗爭與呼喊，法國天主教會終於打破沉默，承認罪行存在。法國天主教會許諾，將嚴懲罪惡與犯罪的神職人員。法國天主教，乃至梵蒂岡未來是否要向受害者正式道歉，引發關注。

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據本台報道，經過兩年半的工作，法國天主教會性虐待問題獨立委員會於10月5日星期二公布其結論。其內容直到最後一刻仍然保密，但已經有一些數字被披露。這份報告揭露教會中的戀童癖，該報告也將揭示法國教會的性虐待程度。

教會性虐待問題獨立委員會報告中的第一批數字令人震驚。自1950年以來，在法國，有2900至3000名戀童癖者、牧師或教徒藏匿並服務於天主教會。這一估計是通過收集6,500人的證詞確定的。其中，有一半人認為自己是天主教機構內性虐待的受害者。

在進行這些調查的同時，該調查研究還通過對法國人口中具有代表性的30,000人進行的大規模調查來完成，以便在整個社會的虐待行為的更廣泛背景下對教會內部的性虐待進行量化。

然而，調查委員會主席讓-馬克-索維指出，即將公布的數字很可能是一個低小範圍下的結果，換句話說，只是冰山一角。因為那些被聽到的受害者是在徵集證人後自願站出來的。問題是其中有多少人錯過了調查。

據本台記者埃里克-塞南克（Eric Sénanque）報道說，梵蒂岡正在積極地關注索維領導的委員會的調查報告。上周五，教皇弗朗西斯方濟各接待了最後一批訪問羅馬的法國主教，並與他們詳細討論了性犯罪的深刻危機。

據教皇對法國天主教人員說，"這是你們的十字架。"教皇告訴他們要意識到了其中的利害關係。在這次會議上，法國主教團主席向教皇遞交了一份摘要說明，其中概述了這個問題的嚴重性，然而他們當時並不了解報告的細節與嚴重性。

2019年2月，在梵蒂岡舉行的戀童癖問題特別峰會上，教皇曾呼籲地方教會採取具體而有效的措施來應對這一教會禍害。因此，梵蒂岡特別期待索維委員會的建議。去年7月，教廷紅衣主教國務秘書皮特羅-帕羅林在接受《十字架報》採訪時，邀請梵蒂岡在報告披露後不要害怕真相。

據該報道，教皇本人可能會在周三的傳統總聽證會結束時對該報告發表評論。