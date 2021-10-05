法國首度公布天主教會兒童性侵報告 受害人數或達330000

根據法國巴黎天主教神職人員性侵委員會主席索維(Jean-Marc Sauvé)周二（5日）公布的一項性侵兒童歷史性獨立報告指出：七十年當中，有 216,000 人成為神職人員性侵的受害者。 在同一時期，大約有 3,000 名施行性侵的傳教士。這是根據法國國家醫療健康研究所 （Inserm） 委託進行的一項Ciase 的調查報告的結果。

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這份專案報告對於法國及其他地方的天主教會可造成爆炸性衝擊。負責調查戀童犯罪程度的具獨立性的索韋委員會於 10 月 5 日周二公布了這項血淚斑斑壓倒性的調查結果：估計自 1950 年以來，成為神職人員和宗教人士性侵的未成年受害者人數為 216,000人。如果再加上那些在教會機構工作的平信徒（如：教師、輔導監管員，以及在青年活動框架青年運動執行官等），那些被性侵的人數，還可攀升至 330,000人。

這項性侵調查報告的緣起：3年前，法國天主教的大主教們請72歲的前國務委員會副主席讓.馬克.索維 Jean-Marc Sauvé ，請他擔任一個針對天主教會神職人員對未成年人性侵未成年案件調查而組成一個專門調查委員會的主席，俾能協助這些大主教們了解1950 à至2020年間神職人員性侵案件的嚴重性，這也是2000年天主教會開始公開承認這項醜聞存在教會裡，他們希望以後不要再發生這種天主教性醜聞。

在美國、愛爾蘭、德國及澳大利亞及荷蘭的天主教會早已開始這項調查，但是在法國這是第一次大規模的性侵調查。因此索維主席的這項報告的發表，被視為一個歷史性時刻，尤其啟動這項調查是天主教高層希望因此能着手解決幾十年來性侵問題給天主教會埋下的一枚地雷。而且同時也因這個問題在法國的家庭中，在社會上也一直是一個禁忌話題。

索維報告指出，根據伊弗普民調機構針對28000人調查的結果，1950 至2020，這70年中，被神職人員性侵的總共查出有216000名受害者。而 根據法國國家醫療健康研究所（l'Inserm ）的研究調查估計，在法國，有550萬的未成年人被性侵。天主教會內的性暴力佔了整個法國社會性侵暴力案的4% 。

根據不同機構，不同資料來源的交叉比對調查評估，大約有 3,000 名施行性侵的天主教傳教士。

不過經過比較結果，法國神職人員性侵未成年人的比率及數目並沒有其他國家多。在法國為百分之2.5，德國4.4% 美國 4.8, %,澳大利亞7 %，愛爾蘭 7.5%。不過，由於這項比較的各個調查單位使用不同方法，所以最好還是審慎詮釋這項數據。

性侵案例雖然比以前有所減少，但30 年來數目保持不變

該性侵調查委員會的研究是把70 年的時間分為三個時期。 似乎教會中發生性侵比率超過半數的性侵案件（佔了56%）是發生在 1950 年至 1970 年之間； 1970 年至 1990 年間為 22%； 1990 年至 2020 年之間為 22%。這種固定不變的數據值得進一步研究和解釋。 與社會中對未成年人施於的性虐待相比，教會中的虐待比例似乎也顯着下降。 1950 年至 1970 年為 8%，1970 年至 1990 年下降至 2.5%，1990 年至 2020 年為 2%。