法國總統大選：新民意調查如下

根據10月6日公布的Elabe為BFMTV進行的民意調查，現總統馬克龍和極右領袖瑪麗蓮勒龐在第一輪總統選舉的投票意向中領先，不過共和黨RN候選人目前落後於暫時還沒有宣布競選的埃里克-澤莫爾。

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根據這項民意調查，如果澤維爾-貝特朗（Xavier Bertrand）是候選人（13%，-2分），現總統馬克龍有25%的投票意向（一個月內穩定）；如果LR的代表是瓦萊麗-佩克雷澤（8%，-5分），馬克龍則有27%（+1）；如果右派的候選人是米歇爾-巴尼耶，馬克龍則有28%。

瑪麗蓮勒龐的投票意向在16%和18%之間搖擺，比上個月的同一調查少了兩個點。

埃里克-澤莫爾這位極右翼論戰者錄得了最強勁的增長，現在獲得了13%到14%意向支持，即比一個月前多了5到6個百分點，考慮到誤差範圍，他的第二輪資格與澤維爾-貝特朗一樣是可能的。

在左翼，由綠黨EELV指定的候選人雅尼克-雅多是唯一受益於輕微動態的人（9%，+2），略微領先於讓-呂克-梅朗雄（7到8%，-1分）和安妮-伊達爾戈（5%，-2分）。

在第二輪競選中，無論對手是誰，馬克龍都有望獲勝：他將獲得60%（+1）的投票意向支持，如果他的第二輪對手是瑪麗蓮勒龐（40%，-1）；馬克龍或以63%對埃里克-澤莫爾（37%），馬克龍或以53%（+1）對澤維爾-貝特朗（47%，-1）。

法新社說，投票意向並不是對選舉結果的預測。它們或表明了調查當天的投票意向平衡和動態情況。

該民意調查是在10月5日和6日，根據配額法，對代表法國大都市18歲以上居民的1309人進行了在線調查，其中包括1204名登記選民。誤差率在1.4和3.2點之間。