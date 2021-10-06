法屬新喀里多尼亞將第3次獨立公投 背後中國的陰影

在法國政府就海外屬地新喀里多尼亞舉行是否獨立的選民諮詢公投的幾周前，因“潛艇事件”而導致法國和澳大利亞之間的外交緊張局勢，再度點燃了對於中國在太平洋地區擴張主義的擔憂。

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根據法國世界報分析，預計 10 月 4 日周一在新喀里多尼亞的海外部長塞巴斯蒂安·勒科努（Sébastien Lecornu）保證：“在現階段，不考慮推遲公投。” 然而，9 月初在該群島爆發的 Covid-19 新冠病毒大流行的殘酷現實也導致了原定於 12 月 12 日舉行公投的不定性。

這項旨在針對1998年的同意框架下舉行的本次，亦即第三次，也是最後一次的諮詢，選民應該回答的問題是：“您是否希望新喀里多尼亞實現完全的主權並獨立？”

在前兩次舉行的諮詢公投結果，反對者獲勝，2018年11月公投結果，反對票佔了56.7 %。接着2020年10月的獨立公投，反對者比率下降為53.3%。

如果說這項公投曾經因疫情危機而沒能舉行，那麼現在又有另一件大事與公投活動混雜交錯。

法國人憂：新喀若獨立 將成為“中國殖民地”

“潛艇軍售事件”引發的法澳外交緊張，重新點燃了中國在太平洋地區擴張的擔憂、劇痛。 同時也有民眾擔心，在獨立的情況下，新喀里多尼亞將成為一個“中國殖民地”，就如同那些支持法蘭西共和國黨的支持者隨時不斷重複的話。

專屬經濟區

2018 年 5 月 5 日，也就是法國總統馬克龍在第一次公投前的六個月訪問新喀里多尼亞時，發表的講話中強調，多麼明顯地，“在全球這一地區，中國將逐步建立起自己的霸權。 ” “法國藉著其所有的領土來看，就是一個印太地區的大國，”他強調並堅信捍衛“地緣政治的雄心”。他結論指出， “存在一條巴黎-新德里-堪培拉軸線，但這條軸線是從帕皮提延伸到努美阿，並穿越我們所有的領土。 我相信這片領土的未來，我也相信這片領土佔據了一個比我們在整個地區應擁有的戰略位子更加廣泛。”

因此，新喀里多尼亞在印太戰略中佔有關鍵性地位，法國有意成為該戰略的主要參與者之一。 新喀里多尼亞位於在巴布亞新幾內亞、所羅門群島和瓦努阿圖等國形成的美拉尼西亞弧線圖的頂端,這弧形地區，它提供了約 150 萬平方公里的”專屬經濟區“，而中國在這地區的影響已經很活躍。這經濟區地底下所蘊藏的豐富礦產，特別是鎳和鈷，使其成為這項礦產的世界主要生產國之一。 “如果不把新喀里多尼亞算進去，那麼想要培養建立法國在太平洋的雄心是不合理的，”新喀里多尼亞南部省國民議會主席索尼婭·巴克斯（Sonia Backès）在世界報的一個論壇中指出，我們是這個印太軸心的基石。 ”

新喀里多尼亞具備了戰略位置、豐富的礦產資源及海洋資源，在在都足以令人稱羨覬覦。

中國問題專家弗朗索瓦·戈登在法國蒙田研究所最近的一篇文章中指出，“新喀里多尼亞是中國需要的自然資源最豐富的地區：鎳和魚獲業。”對於這位法國歷史學家來說，連續幾次的自主公投“可能會變成一種地獄般的機制”。

根據軍事戰略研究所l’Irsem的一份報告透露：“鼓勵獨立運動以削弱潛在對手，這是符合北京的利益，”

在法國軍事大學戰略研究所於 9 月發表一份長篇累牘的報告，命名為“中國影響力行動方案”，其中保羅·查龍和讓-巴蒂斯特·讓讓·維爾默他們兩人都強調中華人民共和國在太平洋島國的利益 ，特別是對新喀里多尼亞的興趣。 兩位研究人員寫道：“鼓勵獨立運動、重新獲得市場份額或削弱潛在對手，這是符合北京政府的利益。” 據他們說，“如果北京密切關注 2020 年公投所確認的主張獨立陣營的進展，那是因為一個獨立的新喀里多尼亞實際上將受到中國的影響”。

作為這種強烈興趣的體現，中國資助了位於瓦努阿圖維拉港的美拉尼西亞先鋒集團總部。 這個美拉尼西亞國家聯盟目前由卡納克和社會主義民族解放陣線 (FLNKS) 的發言人維克多·圖圖戈羅 (Victor Tutugoro) 擔任主席。 在新喀里多尼亞本身，北京透過中國-喀里多尼亞友好協會對當地的政壇和民間習慣的領導人進行含蓄手法的工作採取謹慎的態度。 獨立派的國會主席羅奇·瓦米坦 (Roch Wamytan)，其辦公室女主任Karine Shan Sei Fan是中喀友好協會的成員之一。

“我們不怕中國。 是法國殖民統治我們，不是中國。” 瓦米坦先生在 2020 年 10 月舉行第二次公投的前夕向法國世界報這樣宣布。他還表示，對於FLNKS聯盟政黨來說：“所謂的中國在新喀里多尼亞的影響力毫無根據，也被無恥地工具化利用，為的是合理化法國統治這地的正當性。”

在法國總統大選前的幾個月，澳大利亞與法國之間的“潛艇事件”將會使得世界的這一角落成為焦點並引起人們對獨立公投問題的關注的優點。

前歐盟委員米歇爾·巴尼耶 (Michel Barnier) 最近也認為地說：“我們有理由在該地區擁有法國的雄心，因為我們在新喀里多尼亞擁有我們堅持的重要存在，例如我，我就很關心這一點。 ”

同樣是大選右翼候選人的澤維爾·伯特蘭 (Xavier Bertrand) 表示，他希望“新喀里多尼亞留在法國民族團體中”。

這個突然受到國家層級的關注不應該加劇在領土主權上的對抗，而有損於為達到安全完勝解決這個努美阿協議問題的政治對話必要性。